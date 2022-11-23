МХЛ. Белорусская команда «Динамо-Шинник» обыграла «Тайфун» из Владивостока

Новости Беларуси. «Динамо-Шинник» удачно стартовало в очередной домашней серии в чемпионате Молодежной хоккейной лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Подопечные Андрея Михалева принимали «Тайфун» из Владивостока. Стоит отметить, что гости замыкают турнирную таблицу. «Динамо» же после удачных матчей предыдущей домашней серии потерпело два поражения против питерских команд.

Первый период белорусы завершили с минимальным преимуществом – 1:0, но далее разница в классе между коллективами была уже более очевидной. Во второй и третьей 20-минутках «динамовцы» отправили в чужие ворота по четыре шайбы. Гости показали зубы, но все равно разгромно уступили со счетом 3:9. Повторный поединок против «Тайфуна» «Динамо-Шинник» проведет уже сегодня, 23 ноября.