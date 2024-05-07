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МФК «Минск» стал полуфиналистом ЧБ по мини-футболу

07 мая 2024 17:51
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В чемпионате Беларуси по мини-футболу ВРЗ в гостях одолел «Динамо»-БНТУ со счетом 3:2, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

А первым участником 1/2 стал клуб «Минск». Горожане оставили не у дел минскую «Охрану-Динамо», завершив серию с сухим счетом 2:0.

МФК «Минск» стал полуфиналистом ЧБ по мини-футболу-1

Перед плей-офф команды занимали соседние позиции в промежуточном протоколе. «Минск» замыкал топ-4, на пятом месте располагалась «Охрана». Подопечные Владимира Игнатика в первой дуэли минимально проиграли и были настроены продлить серию до трех матчей. Во втором они со старта захватили инициативу и на перерыв ушли с преимуществом в два мяча – 3:1. Однако такой расклад не устроил хозяев. После антракта «Минск» смог изменить ход битвы. Под занавес матча счет стал равным – 3:3. Эмоциональный фон зашкаливал так, что посыпались ошибки. После шестого фола столичные футболисты реализовали десятиметровый. Отличился Иван Дроздов. Он в итоге и принес «Минску» путевку в следующий раунд.

МФК «Минск» стал полуфиналистом ЧБ по мини-футболу-4

Александр Черник, главный тренер МФК «Минск»:
Абсолютно равные статистики, чем-то даже похожи по своим стилям команды. Наш маленький опыт нам помог предыдущих лет игр в плей-офф, то есть в концовках именно вырвать эти победы. Слава богу, что есть характер у команды, это самое дорогое и ценное.

МФК «Минск» стал полуфиналистом ЧБ по мини-футболу-7

Владимир Игнатик, главный тренер МФК «Охрана-Динамо»:
Будем работать. Сейчас надо забыть немного футбол, отвлечься от него, отдохнуть и с новыми силами вступить в новый сезон. А для «Охраны» такое высокое место в турнирной таблице, пятое, – это тоже хороший результат.

В среду, 8 мая, поединки за полуфиналы продолжатся. Гомельская БЧ примет «Столицу», а гродненское «УВД-Динамо» померится силами с оршанским «Витэном».

# Мини-футбол # Александр Черник

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