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Анна Терех выиграла велогонку в Италии

07 мая 2024 14:02
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Белорусская велосипедистка Анна Терех выиграла престижную гонку в Италии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Анна Терех выиграла велогонку в Италии-1

Выступая за континентальную команду «Сити Любляна», наша соотечественница стала победительницей гонки «Трофео Больцано». На старт вышли 136 спортсменок, протяженность дистанции составила 82 километра 800 метров. Для Анны это уже вторая победа в сезоне. За свою нынешнюю команду Терех выступает с начала этого года.

# Велоспорт # Анна Терех

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