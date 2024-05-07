Анна Терех выиграла велогонку в Италии

Выступая за континентальную команду «Сити Любляна», наша соотечественница стала победительницей гонки «Трофео Больцано». На старт вышли 136 спортсменок, протяженность дистанции составила 82 километра 800 метров. Для Анны это уже вторая победа в сезоне. За свою нынешнюю команду Терех выступает с начала этого года.