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Юношеская сборная Беларуси по хоккею с победы стартовала на Кубке чемпионов

07 мая 2024 14:00
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Юношеская сборная Беларуси по хоккею до 17 лет с победы стартовала на Кубке чемпионов, который принимает Челябинск, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Юношеская сборная Беларуси по хоккею с победы стартовала на Кубке чемпионов-1

На этом турнире собрались лучшие команды российских регионов в этой возрастной категории. В стартовом поединке дружина Дмитрия Шульги была сильней команды «Ак Барс 2007» со счетом 4:2. В первом периоде коллективы проводили разведку, во втором отрезке матча наши ребята забросили четыре шайбы, в заключительной 20-минутке хоккеисты из Казани дважды ответили точными бросками, но победа осталась за белорусами. Следующий поединок с «Авангардом» пройдет 9 мая.

# Хоккей

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