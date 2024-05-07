Юношеская сборная Беларуси по хоккею с победы стартовала на Кубке чемпионов

Юношеская сборная Беларуси по хоккею до 17 лет с победы стартовала на Кубке чемпионов, который принимает Челябинск, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На этом турнире собрались лучшие команды российских регионов в этой возрастной категории. В стартовом поединке дружина Дмитрия Шульги была сильней команды «Ак Барс 2007» со счетом 4:2. В первом периоде коллективы проводили разведку, во втором отрезке матча наши ребята забросили четыре шайбы, в заключительной 20-минутке хоккеисты из Казани дважды ответили точными бросками, но победа осталась за белорусами. Следующий поединок с «Авангардом» пройдет 9 мая.