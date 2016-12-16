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Молодежная сборная Беларуси по хоккею, обыграв казахов, приблизилась к выходу в элитный дивизион

16 декабря 2016 17:43
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Новости Беларуси. Наша хоккейная молодёжка вплотную приблизилась к выходу в элитный пул чемпионата мира в своей возрастной категории. Накануне подопечные Юрия Файкова оформили третью победу на мировом форуме в дивизионе «IА».

Спустя менее чем сутки после утомительной игры с Германией белорусы скрестили клюшки с казахами и добились уверенной победы – 3:1. Шайбы в нашем составе записали себе в актив Дмитрий Буйницкий, Евгений Фарафонтов и Сергей Пищук.

Таким образом, после четырех матчей белорусская молодежка имеет 10 очков и возглавляет таблицу. 17 декабря ее ожидает заключительная дуэль со сверстниками из Австрии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

# Хоккей Беларуси

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