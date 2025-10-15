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Кубок сильнейших по велоспорту на треке стартовал в Минске

15 октября 2025 17:52
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В первый соревновательный день Кубка сильнейших по велотреку участники разыграли награды в двух дисциплинах. В командных гонках преследования у мужчин и у женщин победы праздновали белорусы, также в активе хозяев и бронзовые награды, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Кубок сильнейших по велоспорту на треке стартовал в Минске-2

Командная гонка преследования – олимпийская дисциплина, но для восприятия не самая легкая, собственно, и в исполнении это многослойный механизм, где все четыре участника на протяжении 4 километров выкладываются на полную.

Побеждает тот коллектив, у которого лучшее время, или квартет, который догнал по кругу соперника. Чтобы минимизировать сопротивление воздуха, спортсмены меняют лидерскую позицию. Наша женская основная команда финишировала еще и с рекордом трека. Девчата показали время 4 минуты 22 секунды и 5 сотых.

Кубок сильнейших по велоспорту на треке стартовал в Минске-4

В командном спринте пальма первенства у женщин вновь в руках белорусок, а вот у парней лучшими стали москвичи. Наши ребята забрали серебро. В программе второго соревновательного дня Кубка сильнейших четыре дисциплины. Всего участники разыграют 20 комплектов наград.

Подробнее в видео.

# Велоспорт

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