Кубок сильнейших по велоспорту на треке стартовал в Минске

В первый соревновательный день Кубка сильнейших по велотреку участники разыграли награды в двух дисциплинах. В командных гонках преследования у мужчин и у женщин победы праздновали белорусы, также в активе хозяев и бронзовые награды, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Командная гонка преследования – олимпийская дисциплина, но для восприятия не самая легкая, собственно, и в исполнении это многослойный механизм, где все четыре участника на протяжении 4 километров выкладываются на полную.

Побеждает тот коллектив, у которого лучшее время, или квартет, который догнал по кругу соперника. Чтобы минимизировать сопротивление воздуха, спортсмены меняют лидерскую позицию. Наша женская основная команда финишировала еще и с рекордом трека. Девчата показали время 4 минуты 22 секунды и 5 сотых.