Футболисты «Слуцка» в домашнем матче обыграли «Неман» в ЧБ по футболу

15 октября был сыгран перенесенный матч 19-го тура чемпионата Беларуси по футболу. Гродненский «Неман» продолжает отдавать долги календарю. Команда Игоря Ковалевича на выезде встречалась со «Слуцком», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

У обеих команд мотивация была высокой. «Слуцк» борется за выживание в высшей лиге. Гродненцы стремятся наверстать упущенное и подняться повыше в турнирной таблице. Счет в поединке открыли хозяева. На 7-й минуте отличился Александр Ануфриев.

На 88-й Артем Соколовский увеличил преимущество «Слуцка». «Неман» смог ответить лишь голом престижа с пенальти в компенсированное время. Гродненская команда проиграла со счетом 1:2. А подопечные Игоря Гуриновича прервали безвыигрышную 10-матчевую серию.

В активе «Немана» по-прежнему 35 баллов и восьмая позиция в турнирной таблице. «Слуцк» набрал 17 очков, занимает 15-е место и сохраняет шансы на право участия в переходных матчах. До окончания чемпионата осталось шесть туров.