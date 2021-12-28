Международный турнир по баскетболу памяти Рыженкова. Как выступают белорусские команды?

Новости Беларуси. В Минске продолжается Международный турнир по баскетболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Соревнование посвящено памяти Владимира Рыженкова – министра спорта и туризма, а также первого президента НОК Беларуси. Помимо наших парней и девушек участие в нем принимают атлеты из России, Грузии и Азербайджана.

В одной из встреч дня на площадке сошлись женские команды «Беларусь-1» и «Беларусь-2». Последняя дружина оказалась успешнее и одержала вторую победу подряд. Подопечные Виктории Дацун доминировали на протяжении всей встречи и завершили ее в свою пользу со счетом 65:37. Однако выигрыш здесь не стоит во главе угла. Такие турниры очень важны как для тренеров, так и для игроков. Наставники проверяют составы и экспериментируют с тактикой, а их подопечные совершенствуют мастерство и взаимодействие.

Виктория Дацун, главный тренер команды «Беларусь-2»:

Мы собрались непосредственно перед этим турниром. В команде присутствуют игроки из трех клубов. Мне достаточно сложно как тренеру заставить игроков сделать какие-то тактические схемы. Поэтому если смотреть на конечный результат игры, я имею в виду счет, конечно, он удовлетворяет меня. Но очень много вопросов у меня возникает в тактической схеме команды, поэтому самой игрой, качеством игры не очень довольна. Мы хотим занять первое место. Плох тот солдат, который не мечтает быть генералом. И мы хотим быть первыми. Думаю, что нам это удастся.