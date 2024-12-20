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Международный союз конькобежцев допустил белорусов до олимпийской квалификации

20 декабря 2024 18:35
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Международный союз конькобежцев допустил белорусских спортсменов к участию в олимпийской квалификации, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Международный союз конькобежцев допустил белорусов до олимпийской квалификации-1

Совет организации предложил перенять опыт МОК относительно выступления атлетов в нейтральном статусе и допустить их к участию в отборочных стартах на Игры в Италии. Белорусская сторона получила возможность представить по одному спортсмену у мужчин и женщин в конькобежном спорте, шорт-треке и в фигурном катании, в том числе в парном катании и танцах на льду.

А тем временем, Анна Доморацкая стала победительницей чемпионата России по конькобежному спорту на отдельных дистанциях. В забеге на 1000 метров лидер нашей женской команды показала лучшее время и стала обладателем «золота». На третью ступень пьедестала поднялась еще одна наша спортсменка Екатерина Гагиева. В аналогичной дисциплине у мужчин Игнат Головатюк завоевал бронзовую награду. 

# Анна Доморацкая # Белорусские спортсмены

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