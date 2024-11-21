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Международная федерация водных видов спорта сняла почти все санкции с белорусских спортсменов

21 ноября 2024 19:27
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Закономерное потепление! Международная федерация водных видов спорта сняла практически все запреты на участие белорусских спортсменов в турнирах под своей эгидой, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Продолжает действовать отстранение только представителей водного поло. Отныне белорусские и российские атлеты в нейтральном статусе, при выполнении всех критериев допуска, могут принимать участие в международных турнирах по плаванию, плаванию на открытой воде, синхронному плаванию и прыжкам в воду во всех дисциплинах. Также спортсмены получили возможность выступления в эстафетах. Ранее, напомним, мы были представлены исключительно в индивидуальных дисциплинах.

# Белорусские спортсмены # Плавание

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