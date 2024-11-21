В Витебске продолжается международный турнир по прыжкам на батуте – результаты белорусов

Главный вид программы – индивидуальный – завершился на международных соревнованиях по прыжкам на батуте «Славянские игры». В турнире принимают участие сильнейшие спортсмены из Беларуси и России, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

В Витебске награды разыгрываются в четырех возрастных категориях. 21 ноября за место на пьедестале боролись юноши и девушки 15-16 лет, а также спортсмены элиты. Среди которых участники Олимпийских игр, призеры и победители мировых и континентальных форумов. В финале у мужчин лучший результат показал чемпион мира белорус Андрей Буйлов, среди женщин равных не было нашей Виолетте Бордиловской.

Виолетта Бордиловская, победительница турнира, серебряный призер Олимпийских игр в Париже:

Подготовка, старт сам выдались очень трудными для меня, потому что чувствуется, что немного подсдали силы. Немного как расклеенная, можно сказать. И, в принципе, подготовка была для меня лично очень тяжелой. Наверное, не столько морально, сколько физически.

Андрей Буйлов, победитель турнира:

Я сразу после комбинации подошел к тренеру. Она мне объяснила ошибки. И в целом я посмотрел оценку. Я до сих пор в шоке от своей же оценки, потому что я никогда столько много не набирал – 63,280. Это очень высокая оценка. Тут важно не кто физически подготовлен, а кто морально больше готов с этим справиться, с этим волнением, с этим переживанием.

«Славянские игры» – традиционные соревнования, которые проходят уже около 20 лет. В 2024 году на турнире участвуют более 150 спортсменов из Минска, областей Беларуси и регионов России, в том числе представители национальных команд.