В Витебске продолжается международный турнир по прыжкам на батуте – результаты белорусов

Главный вид программы – индивидуальный – завершился на международных соревнованиях по прыжкам на батуте «Славянские игры». В турнире принимают участие сильнейшие спортсмены из Беларуси и России, рассказали в программе «СТВ-Спорт».
Главный вид программы – индивидуальный – завершился на международных соревнованиях по прыжкам на батуте «Славянские игры». В турнире принимают участие сильнейшие спортсмены из Беларуси и России, рассказали в программе «СТВ-Спорт».
В Витебске награды разыгрываются в четырех возрастных категориях. 21 ноября за место на пьедестале боролись юноши и девушки 15-16 лет, а также спортсмены элиты. Среди которых участники Олимпийских игр, призеры и победители мировых и континентальных форумов. В финале у мужчин лучший результат показал чемпион мира белорус Андрей Буйлов, среди женщин равных не было нашей Виолетте Бордиловской.
Виолетта Бордиловская, победительница турнира, серебряный призер Олимпийских игр в Париже:
Подготовка, старт сам выдались очень трудными для меня, потому что чувствуется, что немного подсдали силы. Немного как расклеенная, можно сказать. И, в принципе, подготовка была для меня лично очень тяжелой. Наверное, не столько морально, сколько физически.
Андрей Буйлов, победитель турнира:
Я сразу после комбинации подошел к тренеру. Она мне объяснила ошибки. И в целом я посмотрел оценку. Я до сих пор в шоке от своей же оценки, потому что я никогда столько много не набирал – 63,280. Это очень высокая оценка. Тут важно не кто физически подготовлен, а кто морально больше готов с этим справиться, с этим волнением, с этим переживанием.
«Славянские игры» – традиционные соревнования, которые проходят уже около 20 лет. В 2024 году на турнире участвуют более 150 спортсменов из Минска, областей Беларуси и регионов России, в том числе представители национальных команд.
Светлана Пашковская, директор Витебского СДЮШОР № 1, судья международной категории:
По итогам этого старта будет сформирована национальная и сборная команды Республики Беларусь. И мы впервые включили смешанные синхронные прыжки, которые будут включены в программу в олимпийский цикл, в международную программу в будущем году. И мы решили показать, что у нас есть еще один вид. Мы вышли уже давно на мировую арену. И, в общем-то, там себя хорошо зарекомендовали. И на сегодня наша задача – не снижать планки. Подняться на высокую ступень – это проще, удержаться – сложнее.
В заключительный день соревнований – 22 ноября – определятся победители в синхронных прыжках во всех возрастных категориях.