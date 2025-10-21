«Металлург» прервал победную серию «Динамо-Молодечно» в экстралиге

Она состояла из 13 побед. По ходу стартового периода команда Игоря Руфа вела со счетом 2:0, но «Металлург» совершил камбэк, перевел игру в овертайм, затем в серию буллитов, и там сильней оказались хоккеисты из Жлобина – 4:3.

Дмитрий Саяпин, главный тренер ХК «Металлург»:

Очень характерный матч, в принципе, начали хорошо, но ненужное удаление, получили гол, потом второй гол после атаки пропустили, нехороший гол, который мы разбираем. Но я не видел никакого страха, ничего у команды, то есть команда без страха поражения сегодня играла. «Командность» хорошая была, забили отличные голы. Выстояли в меньшинстве, наконец-то забили в большинстве. Парней с победой и болельщиков тоже.

Дубль Станислава Кучкина принес «Юности» викторию над «Шахтером». Победа далась нелегко. Исход поединка минчане решили только в овертайме – 3:2. Также в овертайме «Локомотив» смог одолеть Витебск со счетом 2:1. Решающую шайбу забросил Кирилл Игнатов. «Славутич» выиграл у Гомеля 3:1. После 16 туров в чемпионате лидирует «Динамо-Молодечно» – у команды 29 очков, вторую и третью позиции делят «Юность» и «Лида», в активе обоих коллективов по 28 баллов.