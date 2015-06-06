В Беларуси 6 июня отметили Международный Олимпийский день

Новости Беларуси. Двигайся, открывай, изучай — под таким девизом Беларусь проводит Международный Олимпийский день. В Минске праздник встретили на площадке у Дворца спорта. Здесь проходили спортивные соревнования и конкурсы. Впрочем, минчан и гостей столицы 6 июня ждал еще один подарок — там собралась спортивная элита нашей страны. Полторы сотни атлетов и тренерский состав провожали на первые Европейские игры в Баку.

Свои победы он привык в буквальном смысле брать боем. Европейские чемпионаты боксеру уже покорились — Вазген Сафарьянц уже серебряный призер. А вот золото Европейских игр — первых в истории — спортсмен упускать не собирается.

Вазген Сафарьянц, призер чемпионатов Европы по боксу:

Только едем за медалями, чтобы порадовать нашу страну. Подготовка уже практически прошла вся, все в неплохой форме. Дай Бог, чтобы все было хорошо.

С интервалом в 4 года Стрый Свет решил устроить свои олимпийские игры. В 2015 году в программе соревнований — 20 видов спорта. Отстаивать честь белорусского самбо в Азербайджан поедет Катя. И хотя борьбой девушка занимается только с 15 лет — уже показала свою силу на многих первенствах. Впереди — историческая битва.

Екатерина Прокопенко, двукратный чемпион мира по самбо:

Хорошая идея придумать такие игры. Это сближает и пропагандирует массовые виды спорта, которые присутствуют там.

Александр Шамко, министр спорта и туризма Республики Беларусь:

Достойно выступить — это основная наша задача. Чтобы и прославить нашу и, наверное, один из важных аспектов, которые несут эти Европейские игры, в том числе и для нас — определенная тренировка к Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро.

Соревнования, конкурсы и знакомство с разными видами спорта. Но Международный Олимпийский день запомнят другим — 6 июня можно было пообщаться с самыми известными белорусскими олимпийцами и их тренерами. И заверить их в своей искренней поддержке.

Некоторые спортивные знаменитости не отказались поделиться секретами своего успеха. Так, звезды белорусской гимнастки нашли время. И перед ответственным европейским стартом дали уроки грации и изящества маленьким белорускам.

Мелитина Станюта, многократный призер чемпионатов мира и Европы по художественной гимнастике:

Я с удовольствием в роли тренера сейчас. Мне приятно видеть, как у них что-то получается после того, как ты с ними три минутки поработаешь. Я вижу блеск в этих глазах. Очень рада, что родители интересуются, куда привести, как привести.

Максим Рыженков, помощник президента Республики Беларусь по вопросам физической культуры, спорта и развития туризма:

Мы же предлагаем другой отдых — активный, здоровый, отдых для себя, отдых, который дает жизненный тонус, хорошее настроение, жизненную энергию, новых знакомых.

Беларусь славится своими спортивными традициями. Именно поэтому Международный Олимпийский день стал настоящим праздником не только для титулованных спортивных звезд, а для всей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.