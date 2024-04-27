Василина Хондошко завоевала золото чемпионата России по синхронному плаванию

Василина Хондошко завоевала золотую награду на чемпионате России по синхронному плаванию, который проходит в Екатеринбурге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белоруске не было равных в произвольной программе сольных соревнований. Ближайшую преследовательницу наша спортсменка опередила более чем на 4 балла, и это безоговорочная победа. Накануне Василина стала второй в технической программе.