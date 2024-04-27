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Василина Хондошко завоевала золото чемпионата России по синхронному плаванию

27 апреля 2024 15:10
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Василина Хондошко завоевала золотую награду на чемпионате России по синхронному плаванию, который проходит в Екатеринбурге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Василина Хондошко завоевала золото чемпионата России по синхронному плаванию-1

Белоруске не было равных в произвольной программе сольных соревнований. Ближайшую преследовательницу наша спортсменка опередила более чем на 4 балла, и это безоговорочная победа. Накануне Василина стала второй в технической программе.

# Спортивные соревнования # Василина Хондошко

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