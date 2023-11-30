«Мешков Брест» обыграл могилёвский клуб «Машека» в ЧБ по гандболу

11-ю кряду викторию в чемпионате Беларуси по гандболу одержал «Мешков Брест». Действующий обладатель золота практически в два раза перебросал могилевский клуб «Машека», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

За судьбу противостояния хозяевам можно было не волноваться уже после половины встречи. Фаворит ушел в отрыв +9. А после антракта еще прибавил и довел отрыв до неприличного. Итоговые цифры – 40:21.