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«Мешков Брест» обыграл могилёвский клуб «Машека» в ЧБ по гандболу

30 ноября 2023 12:46
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11-ю кряду викторию в чемпионате Беларуси по гандболу одержал «Мешков Брест». Действующий обладатель золота практически в два раза перебросал могилевский клуб «Машека», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Мешков Брест» обыграл могилёвский клуб «Машека» в ЧБ по гандболу-1

За судьбу противостояния хозяевам можно было не волноваться уже после половины встречи. Фаворит ушел в отрыв +9. А после антракта еще прибавил и довел отрыв до неприличного. Итоговые цифры – 40:21.

«Мешков Брест» обыграл могилёвский клуб «Машека» в ЧБ по гандболу-4

И остальные номинально сильнейшие дружины особых проблем не испытали. Обращает на себя внимание лишь ничейный результат, зафиксированный в Гомеле.

# Гандбол # Фотофакт

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