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Андрей Румянцев вышел в полуфинал юниорского чемпионата мира по боксу в Ереване

29 ноября 2023 19:51
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В Ереване продолжается юниорский чемпионат мира по боксу. В соревнованиях принимают участие спортсмены в возрастной категории до 16 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Андрей Румянцев вышел в полуфинал юниорского чемпионата мира по боксу в Ереване-1

На турнире настала пора четвертьфинальных поединков. По итогам дневной сессии из борьбы выбыли белорусы Сергей Заяц (категория до 46 килограммов) и Владислав Кауров (категория до 60 килограммов). В вечерней сессии боролись три представителя Беларуси. К сожалению, наши девушки Ангелина Гизовская (категория до 46 килограммов) и Марина Близнюк (категория до 60 килограммов) проиграли свои поединки и завершили выступление. А вот Андрей Румянцев в категории до 80 килограммов одержал победу над эквадорцем Хуаном Жозе Корозо и вышел в полуфинал чемпионата мира.

# Спортивные соревнования # Фотофакт

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