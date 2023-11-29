Андрей Румянцев вышел в полуфинал юниорского чемпионата мира по боксу в Ереване

В Ереване продолжается юниорский чемпионат мира по боксу. В соревнованиях принимают участие спортсмены в возрастной категории до 16 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На турнире настала пора четвертьфинальных поединков. По итогам дневной сессии из борьбы выбыли белорусы Сергей Заяц (категория до 46 килограммов) и Владислав Кауров (категория до 60 килограммов). В вечерней сессии боролись три представителя Беларуси. К сожалению, наши девушки Ангелина Гизовская (категория до 46 килограммов) и Марина Близнюк (категория до 60 килограммов) проиграли свои поединки и завершили выступление. А вот Андрей Румянцев в категории до 80 килограммов одержал победу над эквадорцем Хуаном Жозе Корозо и вышел в полуфинал чемпионата мира.