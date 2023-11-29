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Минское «Динамо» уступило ЦСКА в матче выездной серии КХЛ

29 ноября 2023 19:58
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Хоккеисты минского «Динамо» начали очередную выездную серию в КХЛ поединком против ЦСКА, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Минское «Динамо» уступило ЦСКА в матче выездной серии КХЛ-1

Счет в матче открыли «зубры» – на 11-й минуте большинство реализовал Андрей Стась. На исходе первого периода в обороне минчан случился провал: сначала Мингачев, а спустя 30 секунд Плотников поразили ворота Фергюсона и армейцы вышли вперед. Отыгралась белорусская команда достаточно быстро – отличился Вадим Мороз. На перерыв дружины ушли с ничейными цифрами на табло – 2:2. Однако равновесие во второй трети матча продержалось лишь восемь секунд – Карнаухов не дал опомниться гостевой команде и огорчил вратаря «зубров» – 3:2. На излете периода в результате филигранной трехходовки шайбу забросил Сэм Энас. Но недолго наша музыка играла. За несколько секунд до окончания периода Плотников оформил гол в раздевалку. 4:3 – ведет ЦСКА.

Окончательный счет поединка – 5:3 в пользу ЦСКА.

# Хоккей # Фотофакт

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