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НХЛ. Алексей Протас помог «Вашингтону» обыграть «Лос-Анджелес»

30 ноября 2023 12:46
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Результативный матч в Национальной хоккейной лиге выдал Алексей Протас. Этой ночью он помог «Вашингтону» обыграть «Лос-Анджелес», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

НХЛ. Алексей Протас помог «Вашингтону» обыграть «Лос-Анджелес»-1

Белорус не просто принял участие в обеих голевых атаках. Наш форвард дважды записал на счет ассист. Протас провел на льду 12 минут 3 секунды, исполнил один бросок и заблокировал выстрел соперника. Также нужно отметить, что вначале противостояния звено земляка было третьим, а под конец дуэли превратилось в первое. Всего же в 18 матчах сезона у Протаса 2+7.

# Хоккей # Алексей Протас # Фотофакт

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