НХЛ. Алексей Протас помог «Вашингтону» обыграть «Лос-Анджелес»

Белорус не просто принял участие в обеих голевых атаках. Наш форвард дважды записал на счет ассист. Протас провел на льду 12 минут 3 секунды, исполнил один бросок и заблокировал выстрел соперника. Также нужно отметить, что вначале противостояния звено земляка было третьим, а под конец дуэли превратилось в первое. Всего же в 18 матчах сезона у Протаса 2+7.