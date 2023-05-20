«Хотелось бы поработать с самими участниками». Волонтёрами на II Играх стран СНГ станут студенты БГУФК
Новости Беларуси. Студенты главного спортивного вуза Беларуси станут волонтерами на II Играх стран СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На согласование было подано около четырехсот заявок, однако одобрено только сто.
Ребята прошли комплексный отбор, включая собеседование, где учитывались коммуникабельность, стрессоустойчивость, а также опыт работы на различных спортивных мероприятиях. Студенты университета будут работать преимущественно в спортивном сегменте. Уже началась специальная подготовка. Добровольцы пройдут многоступенчатый курс теории, а после опробуют свои навыки и умения на тестовых турнирах в июне.
Екатерина Василюк, будущий волонтер:
Интересно узнать о талисманах, об их значении, о символах. Мне бы хотелось поработать именно с самими участниками, чтобы познакомиться с другими странами, спортсменами и помочь им, чтобы их Игры прошли с наилучшим впечатлением.
Диана Мишуро, начальник спортивного клуба Белорусского государственного университета физической культуры:
В университете разработан целый комплексный план работы с волонтерами, задействованных во II Играх стран СНГ. Наши студенты учатся в ведущем вузе страны, здесь действительно дети, которые пришли по зову сердца и любви к спорту. Я думаю, что участие в таких важных международных стартах, как II Игры, им даже интересно в качестве волонтера, потому что они приобретут новый опыт международных стартов.
Волонтеры будут узнаваемы, они получат брендированную форму. Ребята должны хорошо ориентироваться на местности, четко знать свои функции и быстро реагировать на просьбы и обращения, причем как на русском, так и на иностранных языках. Планируется, что всего во время спортивного форума будут задействованы около тысячи волонтеров.