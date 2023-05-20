«Хотелось бы поработать с самими участниками». Волонтёрами на II Играх стран СНГ станут студенты БГУФК

Новости Беларуси. Студенты главного спортивного вуза Беларуси станут волонтерами на II Играх стран СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На согласование было подано около четырехсот заявок, однако одобрено только сто.

Ребята прошли комплексный отбор, включая собеседование, где учитывались коммуникабельность, стрессоустойчивость, а также опыт работы на различных спортивных мероприятиях. Студенты университета будут работать преимущественно в спортивном сегменте. Уже началась специальная подготовка. Добровольцы пройдут многоступенчатый курс теории, а после опробуют свои навыки и умения на тестовых турнирах в июне.