Медальный звон: на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро официально завершились XV Паралимпийские игры

Новости Беларуси. Новые рекорды, покоренные пьедесталы, радость побед и горечь поражений. XV Паралимпийские игры ушли в историю. Минувшей ночью на стадионе «Маракана» в Рио под занавес церемонии закрытия стартов погас Олимпийский огонь. Для наших паралимпийцев Игры в Бразилии завершились 19-м местом в общем зачете и 10 наградами.

В копилке белорусской команды – 8 медалей высшего достоинства и 2 бронзы,

сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эта Паралимпиада запомнилась еще до стартов. Пусть не рекордом, зато солидарностью, которую не оттенить даже медальным металлом. Из-за российского флага среди наших спортсменов на церемонии открытия представителя белорусской делегации лишили аккредитации, но запретить нашим атлетам побеждать было не в силах чиновников от мирового спорта.

Любовь Черкашина, бронзовый призер Олимпиады-2012 по художественной гимнастике:

Они уже доказали, что справились с этой жизнью и они хотят это доказывать на каких-то других поприщах, допустим на поприще спорта. И конечно, доказать. Что ты и там сильнейший – это дорого стоит.

И для меня каждый паралимпиец – это чемпион, чемпион по жизни.

10 медалей, из которых 8 – высшей пробы и 7 – в копилке одного, теперь уже, легендарного, спортсмена. Игорь Бокий не просто был на победной волне – обновил свой же мировой рекорд и стал самым титулованным мультимедалистом Паралимпийских игр. Золото Андрей Праневича и Владимира Изотова плюс бронза Александра Трипутя. Впрочем, на этих соревнованиях каждая награда априори была с триумфальным отливом.

Игорь Молчанов, директор Республиканского центра олимпийской подготовки по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта:

Если сравнивать результат Игоря Бокия на 100 м баттерфляем, он сегодня отстает от результата олимпийского, который показал наш Евгений Цуркин, на полсекунды. Александр Трипуть – 9 операций перенести, возвратиться в спорт, выступить и завоевать и доказать всем, что он на сегодняшний день востребован в мире, и в спорте тем более. Это дорого стоит, согласитесь.

Минувшая ночь в Рио стала финишем главных спортивных стартов четырехлетия. После парада атлетов, по-бразильски усыпанных блестками, и ярких выступлений, в том числе, и родившегося без рук музыканта, Олимпийский огонь на стадионе Маракана потух, переворачивая спортивную страницу с заголовком «Рио-де-Жанейро».

Как и церемония закрытия, столь же пестрящей разными красками получилась и Паралимпиада-2016. Спортивные рекорды и допинг-скандалы, горечь поражений и слезы счастья на пьедестале. Пусть и не каждый победитель смог на него подняться. Но так ли это важно для тех, кто сумел стать выше всего мира.