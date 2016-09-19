Ток-шоу «Что происходит» на РТР-Беларусь за 18 сентября: легенды белорусского спорта и их судьбы

Несколько удивительных спортивных событий этого дня – закрытие Паралимпийских игр в Рио, матч Кубка Дэвиса Беларусь – Дания и, конечно же, «Гонка легенд» – не оставили нам никаких шансов сегодня не говорить о спорте. А это удивительное мероприятие Дарьи Домрачевой – «Гонка легенд» – не то, что хороший заголовок для какой-нибудь программы – просто для целого романа. Легенды нашего спорта. Как же сейчас живут наши легенды? Как нам сохранить эти легенды? Куда уходят легенды и как они выживают потом? Об этом мы поговорим сегодня.