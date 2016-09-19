Закрытие Парлимпиалы-2016: белорусы завоевали 10 медалей

Новости Беларуси. Парад атлетов, выступления артистов и красочный фейерверк. Минувшей ночью в Бразильском Рио-де-Жанейро состоялось торжественное закрытие XV Паралимпийских летних игр. Олимпийский огонь был потушен на знаменитом стадионе «Маракана», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эти старты четырехлетия оставят в истории новые спортивные рекорды, трогательные моменты радости побед и слез поражений. Не обошлось и околоспортивной шумихи.

Допинг-скандалы, отстранение российской команды от участия и санкции в адрес белорусской сборной за проявленную солидарность с россиянами.

Как известно, за появление в рядах нашей дружины российского флага представитель белорусской делегации был лишен аккредитации. Однако внимание настоящих болельщиков все-таки было приковано к спортивным площадкам.

10 медалей в копилке и как итог 19 место в медальном зачете Паралимпиады.

С таким результатом возвращается на родину белорусская сборная. В составе нашей команды – самый титулованный спортсмен за всю историю стартов,

на счету которого 6 медалей высшей пробы и одна бронза – пловец Игорь Бокий.

Кроме наград Бокия белорусы гордятся бронзой метателя копья Александра Трипутя, золотом пловца Владимира Изотова и фехтовальщика-колясочника Андрея Праневича, который, перенеся несколько операций на позвоночник, смог подняться на высшую ступень пьедестала.