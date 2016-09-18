«Гонка легенд – звезды биатлона за мир»: собранные деньги пойдут на поддержку детской больницы в Гомеле

Новости Беларуси. Неделя в Беларуси началась, прошла и завершается под знаком политики, а также большого спорта. Если парламентарии демонстрировали волю к победе в избирательной гонке все лето, то сегодня в Раубичах легенды биатлона со всего мира показали, что значит скорость и результат.

Спортивный праздник «Гонка легенд – звезды биатлона за мир» прошел под Минском уже во второй раз. Фестиваль – детище Дарьи Домрачевой. Его задача – популяризация биатлона. И усилия трехкратной олимпийской чемпионки здесь снова попадают в цель.

Праздник собрал 15 тысяч зрителей. К именитым гостям «Гонки легенд» с утра выстроились очереди за автографами. Так что у некоторых рука устала расписываться. Селфи потом попросили не делать, чтобы не тормозить поток желающих получить открытку с подписью. Еще одна хорошая традиция праздника – благотворительность. Собранные деньги идут детям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они влюбили в биатлон миллионы поклонников по всему миру. И не могли не откликнуться на приглашение нашей Даши. Многие еще недавно были соперниками на пути к пьедесталу. А сейчас встречаются в Раубичах как старые друзья.

34 великих спортсмена. Каждое имя – золотая страница в истории мирового биатлона. Уникальная возможность для поклонников этого зрелищного вида спорта увидеть своих кумиров. Не по телевизору. В ожидании селфи или автографа фанатам пришлось проявить и олимпийское спокойствие, и спортивную стойкость.

Яна Шипко, СТВ:

Километровая очередь выстроилась за автографами звезд биатлона. Это что-то нереальное, сколько людей здесь готовы ждать, чтобы получить заветный автограф. Мы только подобрались к началу очереди, здесь начинает автограф-зона. Беларусь поистине биатлонная страна, если столько человек собрались в Раубичах, чтобы полюбоваться этим видом спорта.

Немецкую женскую сборную заметно издалека. Первая в истории трехкратная олимпийская чемпионка Кати Вильхельм с традиционно огненной прической, хоть уже и сменила лыжню на деловую стезю, готовилась задать огня на трассе. В Раубичах впервые.

Кати Вильхельм, трехкратный олимпийский чемпион, многократный призер чемпионатов мира:

Мы очень рады участвовать в гонке, все очень хорошо организовано. Так много зрителей. Минск классный город. Вчера успели побывать на экскурсии, посмотреть столицу. Все очень чисто, красиво. Впечатляет и спортивная инфраструктура в Раубичах.

А вот землячка Кати Симона Хаусвальд на гонке легенд во второй раз. Пополняет фотоархив и багаж впечатлений.

Симона Хаусвальд, двукратный призер Олимпийских игр, чемпионка мира:

Это невероятно. Столько людей собралось на этом празднике. Все отлично организовано. Спасибо Даше за такой чудесный праздник. Увезу с собой незабываемые впечатления.

Бьерндален сегодня в Раубичах был не единственный. На старт вышел его старший брат, который и привел Уле в биатлон. За тем же столом и знаменитый француз, кажется, рад отвлечься, ведь оставил уже сотни подписей.

Венсан Дефран, чемпион Олимпийских игр, многократный призер чемпионатов мира:

Как вы знаете, наши карьеры уже давно в прошлом, но сейчас мы все еще фанатеем по биатлону. Это здорово, что у нас есть возможность окунуться в спортивную атмосферу вновь благодаря вам, Минску и Дарье Домрачевой. Это очень здорово, это действительно уникальное событие. И для нас действительно здорово быть здесь.

Пока зрители не могли насмотреться на кумиров, те присматривались к потенциалу обновленных Раубичей.

Александр Тихонов, четырехкратный олимпийский чемпион, многократный призер чемпионатов мира:

Я посмотрел чемпионат мира по хоккею, когда президент Международной федерации хоккея сказал, что это лучший чемпионат мира за всю историю. Я говорил с Ириной Виннер. Когда чемпионат Европы был по художественной гимнастике, она сказала, что организация на самом высочайшем уровне. Я скажу: не только биатлон, любой вид спорта, который будет проводиться на территории Беларуси, будет иметь огромнейший успех в плане организации, гостеприимства, профессионализма, судей. Это самый высокий уровень.

Рикко Гросс, четырехкратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира:

Очень классное представление. Мы еще в прошлом году пообещали Дарье, что приедем снова. Замечательная атмосфера, столько друзей встретил. Должен сказать, что в Европе нет ничего подобного. Это на самом деле единственное в своем роде мероприятие. Столько знаменитых спортсменов и все чувствуют себя здесь как дома. Беларусь – спортивная нация. Приятно видеть столько людей, увлеченных спортом.

Самое ожидаемое спортивное событие как истинный фанат биатлона не мог пропустить и Александр Лукашенко. Встречают Президента Надежда Скардино и Дарья Блажко. Для этих очаровательных чемпионок эта база – второй дом. Но родными белорусские Раубичи стали для многих известнейших биатлонистов мира, как только здесь прописалась «Гонка легенд». Для ветеранов спорта – это неофициальный чемпионат мира, а для белорусов – праздник. На так называемый летний биатлон пришли люди в уважаемом возрасте и те, кто только начал ходить. «Гонка легенд» становится семейным праздником. Вот и наш Президент на торжество спорта и молодости пришел с младшим сыном Николаем. «Гонки легенд» в международном формате. Это понятно и по золотому составу участников, и по списку журналистов.

Дмитрий Губерниев, российский телеведущий:

Для всех нас, большой биатлонной семьи большая честь присутствовать здесь. Спасибо, что Вы пришли нас поддержать. И если вы позволите, я хочу от наших паралимпийцев Вам передать огромное спасибо и слова колоссальной поддержки. Мы счастливы быть в Раубичах. И хочу сказать от себя, что продолжу поддерживать и Вас, и республику, и спортивные начинания, и прекрасный комплекс, который нуждается в этапах Кубка мира по биатлону.

«Гонке легенд» – два года. Но это уже устоявшаяся традиция в мире спорта. И судя по количеству желающих выйти на старт в Раубичах, это спортивная история с продолжением.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы создали такой турнир. Популярность его величайшая. Точно так поступили мы и с биатлоном. Как раз случай помог. Даша Домрачева стала трехкратной олимпийской чемпионкой, Герой Беларуси. Предложила – почему бы не пригласить. Я говорю: приглашай. Так и получилось, что в прошлом году мы пригласили бывших, любимых наших спортсменов со всего мира и провели первое мероприятие. Сегодня оно уже в два раза больше, чем было в прошлом году. Абсолютно убежден, что в будущем году это уже будет конкрус.

«Гонка легенд» – идея нашей Даши. Но без всецелой поддержки Президента такого праздника не получилось бы. В Сочи Дарья Домрачева прославила Беларусь на весь мир, а в Раубичах – не дает забыть миру легенд биатлона. Но пока сама Даша сошла с дистанции временно. Причина более, чем радостная: она готовится стать мамой. Поэтому сувенир от нее Президенту преподнес супруг Дарьи, легендарный восьмикратны олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьерндален.

Александра Лукашенко звезды биатлона поблагодарили за возможность быть в форме и не сходить с дистанции. И презентовали огромное фото со своими автографами.

Радость от спортивного праздника Президент разделил вместе со всеми на зрительных трибунах.

А тем временем ведущий не уставал перечислять звездные имена. К титулам многократный олимпийский чемпион у многих спортсменов добавилась и приставка многодетный папа или мама. Семейная атмосфера царила не только на трибунах. Многие участники гонки приехали семьями.

Ну, а первыми «отстрелялись» сегодня наши коллеги. Свой старт в этом году у СМИ. Для папарацци, кстати, отличный шанс потренироваться для погони за звездным кадром. А если серьезно, на себе прочувствовать эмоции. Хоть и бежали не на лыжероллерах, а на своих двоих, стреляли как профи. Не промах оказалась и команда СТВ.

Егор Колесник, СТВ:

Сразу бросаешь все силы в ход. А потом приходишь на стрельбище и понимаешь, что сердце колотиться так, что невозможно нажать на курок. У нас поэтому было много промахов в начале.

В прошлом году заработанные средства направили на строительство детского хосписа. Туда накануне наведались звездные участники. Цель этой гонки – помочь гомельской детской больнице. Кстати, на благотворительность пойдут и деньги от продажи первой дизайнерской коллекции Дарьи Домрачевой. Тем временем свою оценку спортивного праздника дал супруг идейной вдохновительницы гонки, король биатлона Бьерндален. В следующий раз обещал составить компанию участникам, а пока награждал победителей.

Уле-Эйнар Бьерндален:

Это невероятно. Получилось суперпредставление. Было очень приятно видеть столько легенд биатлона. Те, кто уже не занимается биатлоном профессионально, снова ощутили этот дух соревнований. И такая уникальная возможность есть только в Минске.