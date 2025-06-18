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В Заславле стартует международный турнир по гребле на байдарках и каноэ «Кубок сильнейших спортсменов»

18 июня 2025 11:27
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Уже сегодня, 18 июня, на гребном канале в Заславле стартует международный турнир по гребле на байдарках и каноэ «Кубок сильнейших спортсменов», сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Участие в котором примут около 250 гребцов из пяти стран: Беларуси, России, Узбекистана, Казахстана и Китая. Лучшего будут определять в 23 видах программы. Наши спортсмены выступят масштабным составом – это национальная команда, молодежь, и даже юниоры. Вечером пройдут первые финалы в микстах байдарки и каноэ.

 Старт запланирован на 18:00. 

# Гребля

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