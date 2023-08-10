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Медали в трёх видах спорта разыграют на II Играх стран СНГ 10 августа

10 августа 2023 08:01
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Новости Беларуси. Упорная борьба и здоровый дух соперничества. Участники II Игр стран СНГ вновь выходят на старты, чтобы определить сильнейших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 10 августа, атлеты разыграют комплекты наград в трех видах спорта.

Медали в трёх видах спорта разыграют на II Играх стран СНГ 10 августа-1

Особое внимание приковано к Бресту – здесь ожидается насыщенный медальный день. За пальму первенства в шести дисциплинах сразятся пловцы. Горячо будет и в Минске, где состоится финал личного турнира среди девушек по современному пятиборью. А в столичном Спортивно-стрелковом комплексе имени Тимошенко станут известны победители в состязаниях по пулевой стрельбе.

На это утро в копилке белорусской сборной 122 медали, а в командном зачете наша страна занимает вторую позицию.

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# Игры стран СНГ # Фотофакт

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