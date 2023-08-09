Золото, серебро и бронза! Результаты матчей белорусов на Играх 9 августа

Новости Беларуси. Триумф в Бресте! Золото, серебро и бронза. Таков итог выступления наших гандбольных дружин, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В финале мужская команда «Беларусь-1» в ярком, напряженном и упорном поединке одолела сборную России – 38:37. Для того чтобы определить победителя Игр, коллективам не хватило основного времени, и игра перешла в экстра-таймы. Там белорусы продемонстрировали настоящий чемпионский характер и заслуженно праздновали викторию.

Команда «Беларусь-2» в основное время вырвала бронзовые медали у коллектива из Узбекистана – 40:39. Сборные со старта шли вровень. Но во втором отрезке нашим парням все-таки удалось перевесить чашу весов в свою пользу.

Вице-чемпионками стали наши девушки. В финале они не смогли одолеть россиянок – 28:34. Гостьи с первых минут вырвались в лидеры и до конца поединка сумели сохранить отрыв.