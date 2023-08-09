В Могилёве завершился турнир среди лучников на II Играх стран СНГ

В командном зачете у мужчин и женщин, а также в миксте. В каждой решающей встрече золото досталось россиянам. Ближе всех к победе была наша смешанная пара Александра Стрелец и Антон Терета. Они уступили – 3:5. Белоруски Анастасия Никифоренко, Александра Стрелец и Наталия Третьяк проиграли – 1:5. А мужская дружина не смогла взять ни одного очка.