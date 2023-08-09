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В Могилёве завершился турнир среди лучников на II Играх стран СНГ

09 августа 2023 21:23
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На могилевском стадионе «Спартак» завершился турнир среди лучников. Белорусы завоевали три серебряные медали, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Могилёве завершился турнир среди лучников на II Играх стран СНГ-1

В командном зачете у мужчин и женщин, а также в миксте. В каждой решающей встрече золото досталось россиянам. Ближе всех к победе была наша смешанная пара Александра Стрелец и Антон Терета. Они уступили – 3:5. Белоруски Анастасия Никифоренко, Александра Стрелец и Наталия Третьяк проиграли – 1:5. А мужская дружина не смогла взять ни одного очка.

# Стрельба # Антон Терета # Фотофакт

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