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Результаты белорусов на Играх за 9 августа: 27 золотых, 34 серебряных и 61 бронзовых медалей

10 августа 2023 06:46
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Новости Беларуси. Знаковый спортивный форум международного значения: II Игры стран СНГ проходят в Беларуси. По итогам 9 августа нашей командой взят рубеж в сотню наград, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь их 122 – 27 золотых, 34 серебряных, 61 бронзовых. Состязания набирают обороты и держат высокий уровень организации.

Результаты белорусов на Играх за 9 августа: 27 золотых, 34 серебряных и 61 бронзовых медалей-1

Сегодня – таиландский бокс в Летнем амфитеатре Витебска, а его классический вариант – на Ледовой арене «Локомотив-Орша». Продолжатся соревнования по волейболу, пулевой стрельбе и современному пятиборью в столице. Предварительные и финальные заплывы в нескольких стилях примет Брестский областной центр олимпийского резерва по водным видам спорта.  

Беларусь не первый раз принимает масштабные международные старты и всегда подходит к этому со всей ответственностью, чтобы создать их участникам и гостям самые комфортные условия соревнований и пребывания в нашей стране. 

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# Игры стран СНГ # Фотофакт

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