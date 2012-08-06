Медали Беларуси на Олимпиаде-2012. Максим Мирный и Виктория Азаренко в миксте выиграли золото на Олимпиаде в Лондоне

Новости Олимпиады. Максим Мирный (1-е место в парном рейтинге) и Виктория Азаренко (1-е в одиночном) в финале смешанного разряда стали чемпионами Олимпийских игр в Лондоне. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Викторию Азаренко и Максима Мирного с блестящей победой на Олимпиаде-2012 в Лондоне.

Матч против хозяев Игр-2012 британской пары Лаура Робсон / Энди Маррэй начался для белорусов непросто. В первом сете Азаренко и Мирный уступали со счетом 0:4, который в итоге закончился поражением белорусов – 2:6. Следующий сет остался за белорусскими спортсменами – 6:3. Судьбу матча решал третий (укороченный) сет, розыгрыш которого продолжался до десяти побед при преимуществе в две победы. 10:8 – белорусы оказались сильнее британцев и стали олимпийскими чемпионами микста – (2:6, 6:3, 10:8).

Виктория Азаренко, белорусская теннисистка:

Все очень удачно складывалось для соперников в первом сете. Не ожидала, что он так быстро пройдет. И Лора Робсон довольно неожиданно играла. Куда бы они ни направляли мяч, нас там не было. А куда мы пытались сыграть, там неизменно оказывались британцы. Так что здесь сыграл роль еще и элемент везения для одних и невезения для других. Но постепенно мы разобрались, где у соперников более слабые стороны. Потому что я никогда не играла ни против Лоры Робсон и, тем более, против Энди Маррея. И оттого их действия поначалу нас озадачили. Но когда обсудили, зацепились за игру, стало понятно, что нужно делать и как играть.

На послематчевой пресс-конференции Максим Мирный заявил, что знал чего ожидать от Маррея в финале олимпийского теннисного турнира в смешанном разряде.

Максим Мирный, белорусский теннисист:

Я знал, чего ждать от Маррея, потому что мы не раз играли прежде, так что я был готов. Я же такой игры от него и ожидал, потому что пересекался с ним и в одиночке, и в парных матчах. Сегодня он показал свое мастерство, когда уверенно обыграл Роджера Федерера в матче за золото одиночного разряда. В общем, пока мы прикантовались, пришвартовались к их игре, почувствовали, что нам нужно сделать для того, чтобы их обыграть, потребовался целый сет.

Мирный признался, что поначалу испытывал дискомфорт: Макс поражён размерами британской теннисистки Лоры Робсон.

Максим Мирный, белорусский теннисист:

Был удивлен и ошеломлен размерами Лоры Робсон. Раньше я её видел только по телевизору, и мне она казалась довольно маленькой. Мне Вика казалась большой спортивной девчонкой, но по сравнению с Робсон она в другой весовой категории, руки и ноги такие длинные. Подумал: ничего себе, как центральный корт Уимблдона изображение искажает! Поэтому поначалу испытывал какой-то дискомфорт. Сказал Вике перед вторым сетом о том, что, наверное, надо прибавить в темпе, скорости. Вика, со своей стороны, сказала мне после первого сета: что Маррей творит!

Накануне Олимпиады-2012 отец Максима Мирного, Николай Николаевич Мирный признался, что после пекинской Олимпиады Макс всерьез задумывался о завершении карьеры. Стимулом продолжить выступления стало включение в программу лондонской Олимпиады смешанного разряда. После фееричной победы в дуэте с Азаренко Мирный отметил, что хотел бы сыграть и на следующей Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.

Максим Мирный, белорусский теннисист:

Наверное, не стоит загадывать так далеко. Что касается этой Олимпиады, то, безусловно, когда после Пекина-2008 на горизонте замаячил казавшийся поначалу миражом шанс еще раз окунуться в атмосферу Игр. Поэтому когда сказали, что микст будет дополнительной дисциплиной, я понимал, что с Викиным прогрессом это будет хорошая возможность не просто выступить на Олимпиаде, но и побороться за медаль. Но в то время все эти перспективы еще были размытыми. И чтобы получить то, что мы сегодня имеем, все должно было сложиться именно так, как в итоге и вышло. Ведь все мы живые люди, да и играем с Викой порой в разных концах света. У каждого свои эмоции, проблемы и переживания в личной жизни. Вероятность травм тоже никто со счетов не списывал. И это просто чудо, что в нужный момент все так сошлось. С тех пор, когда мы узнали, что микст будет на Олимпиаде, мы ждали, копили эмоции, силы, готовились. И выплеском всего этого стало то, что вы увидели на центральном корте Уимблдона и на подиуме для награждений.

Победительница олимпийского теннисного турнира в миксте белоруска Виктория Азаренко призналась, что исполнила свою мечту, выиграв золотую олимпийскую медаль.

Виктория Азаренко, белорусская теннисистка:

Первое место в рейтинге WTA и выигранная медаль Олимпиады разнятся по ощущениям. Я исполнила свою мечту. Очень горжусь своим достижением, оно отличается ото всех остальных. Эта медаль очень важная для моей страны. Сейчас меня переполняют эмоции, я очень довольна. Это особенный момент для меня. Всегда хотела побывать в Бразилии, так что я точно поеду туда на следующую Олимпиаду.

Играя на кортах Уимблдона, да еще против британцев, белорусы ожидали, что зрители будут бурно переживать за своих. Как отметила Вика, было бы странно, если бы на трибунах все были белорусами.

Максим Мирный, белорусский теннисист:

И все же несколько белых костюмов, в которые были одеты представители белорусской делегации, находившиеся в королевском боксе, и несколько белорусских флагов – они тоже придавали сил, внушали ощущение, что Беларусь с нами, а болельщики переживают за нас также горячо, как и эти 20 тысяч англичан, не жалевших голоса при поддержке своих соотечественников. Но весь создаваемый ими шум мы блокировали. За долгие годы выработалась привычка к такой атмосфере. Вика в последние пару лет и вовсе почти все матчи на таких больших аренах проводит. А поскольку в Беларуси ни одного турнира не проводится, то понятно, что в Америке все за американок болеть будут, во Франции – за француженок… Так что, я думаю, что с фактором чужих стен мы справились нормально.

Для Виктории Азаренко это уже вторая медаль на Играх-2012: накануне 23-летняя первая ракетка планеты завоевала бронзу в женском одиночном разряде, обыграв россиянку Марию Кириленко (15-й номер мирового рейтинга) – 6:3, 6:4. 35-летний Максим Мирный впервые поднимется на олимпийский пьедестал.

Виктория Азаренко, белорусская теннисистка:

Выиграть вчера бронзу было восхитительно. А теперь мы взяли золото! Каждый атлет в мире мечтает об этом. И шансов сделать это гораздо меньше, чем на турнирах Большого шлема. Всегда приятно выигрывать, но сейчас испытываю совершенно особые ощущения!

Свой первый совместный титул белорусы взяли в 2007-м на Открытом чемпионате «Большого шлема» США. Тогда 18-летняя Азаренко только начинала свой путь во взрослом теннисе. Напомним, когда Мирный лет 10 назад играл матчи Кубка Дэвиса в Минске, Виктория была в команде детей, которые подают мячики.

Максим Мирный, белорусский теннисист:

Я знаю Викторию с тех пор, как она начала играть в теннис 5-6-летней девочкой. С течением времени Вика стала лучшей юниоркой, а вскоре и лучшим профессиональным игроком. Она достигла невероятного прогресса, и я счастлив, что имею возможность играть с ней.

Обладательница двух медалей Виктория Азаренко в качестве адресата финансовой поддержки выбрала Республиканский центр олимпийской подготовки по теннису. 100 миллионов рублей пойдут на поддержку конкретных талантливых юных спортсменов. Так решила Виктория.

Ее партнер по золоту Максим Мирный адресатом назвал Минский городской центр олимпийского резерва по теннису. Он получит 50 миллионов рублей.

Проект реализует Президентский спортклуб при поддержке Национального олимпийского комитета и Минспорта и туризма Беларуси и уже несколько спортшкол благодаря медалям наших спортсменов получат финансовую помощь.