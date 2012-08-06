Прямой эфир

Олимпиада-2012. 6 августа за медали поборются легкоатлеты Надежда Остапчук и Наталья Михневичи, борец Алим Селимов

06 августа 2012 06:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Олимпиады. 6 августа, в 10 соревновательный день Олимпиады, основные надежды белорусских болельщиков связаны с легкой атлетикой и борьбой. В толкании ядра у женщин высокие шансы завоевать медаль есть у лидера сезона и бронзового призера предыдущих Игр Надежды Остапчук, а также обладательницы серебра Пекина Натальи Михневич.

В соревнованиях борцов греко-римского стиля вполне по силам взойти на пьедестал двукратному чемпиону мира и лучшему спортсмену Беларуси прошлого года Алиму Селимову, который выступит в весовой категории до 84-х килограммов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Олимпиада 2012 # Надежда Остапчук

Другие новости рубрики

Все новости
05 августа 2012 19:09

Олимпиада 2012. Бегуна отстранили от участия в Олимпийских играх за свидание с женой

05 августа 2012 16:31

Олимпиада 2012. Британский теннисист Энди Маррей завоевал золотую медаль на Олимпиаде в Лондоне

05 августа 2012 15:16

Олимпиада 2012. Абсолютный рекордсмен Олимпиады пловец Майкл Фелпс завершил спортивную карьеру с 22 медалями