Олимпиада-2012. 6 августа за медали поборются легкоатлеты Надежда Остапчук и Наталья Михневичи, борец Алим Селимов

Новости Олимпиады. 6 августа, в 10 соревновательный день Олимпиады, основные надежды белорусских болельщиков связаны с легкой атлетикой и борьбой. В толкании ядра у женщин высокие шансы завоевать медаль есть у лидера сезона и бронзового призера предыдущих Игр Надежды Остапчук, а также обладательницы серебра Пекина Натальи Михневич.

В соревнованиях борцов греко-римского стиля вполне по силам взойти на пьедестал двукратному чемпиону мира и лучшему спортсмену Беларуси прошлого года Алиму Селимову, который выступит в весовой категории до 84-х килограммов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.