Олимпиада 2012. Бегуна отстранили от участия в Олимпийских играх за свидание с женой

Новости Олимпиады. Олимпийский комитет Сент-Киттс и Невиса отправил домой своего ведущего спортсмена, бегуна Кима Коллинза из-за того, что накануне старта он провёл ночь в отеле с женой.

По словам пресс-атташе Национального Олимпийского комитета (НОК) Сент-Китса и Невиса, отчисление бегуна стало дисциплинарным наказанием за то, что он покинул олимпийскую деревню без разрешения. Как сказано в официальном сообщении представителя НОК, отчисление Коллинза из сборной «связано с его систематическим пропуском тренировок и постоянным игнорированием звонков и электронных писем менеджмента сборной», сообщает ctv.by со ссылкой на Daily Mail.

Альфонсо Бриджуотер, генеральный секретарь НОК Сент-Китс и Невис:

Олимпийский комитет не видел и не слышал Кима Коллинза в течение последних трех дней. Мы ничего не знаем о его местонахождении.

Для Коллинза, ставшего чемпионом мира в 2003 году, Игры в Лондоне были пятыми в карьере, на церемонии открытия он нёс флаг своей страны.

Как сообщают британские СМИ, представители Олимпийского комитета Сент-Киттс и Невиса посчитали, что встречи с женой пойдут в ущерб тренировкам спортсмена.

Ким Коллинз, бегун:

Может быть, я был не прав, но не понимаю, почему это является такой проблемой. Я взрослый мужчина, скоро стану дедом. Для меня всё решено – я лечу домой. Я не уезжаю – меня высылают. Похоже, Олимпиада – не для меня.

Коллеги Кима Коллинза выразили свое сожаление в связи с произошедшим инцидентом.

Генеральный менеджера команды Сент-Китс и Невиса:

Отсутствие Кима Коллинза на Олимпиаде в Лондоне – огромное огорчение для команды и всей страны, ведь мы не сможем вживую наблюдать за тем, как наш национальный герой принимает участие в крупнейшем мировом спортивном мероприятии.

Спортсмен, которого на родине считают национальным героем, оскорблён решением национального комитета, сообщает ctv.by со ссылкой Associeted Press. На странице в своём Twitter Ким заявил, что больше никогда не будет выступать за свою страну.



Ким Коллинз, бегун:

Я прилетел в Лондон не для того, чтобы смотреть забег на 100 м по телевизору. Сегодня я даже не могу войти в Олимпийскую деревню – отозваны мой допуск и аккредитация. Тем, кто видел мое выступление в Мексике: это был последний раз, когда я представлял свою страну. Сегодня я не побегу. Даже заключенных могут посещать жены.

Справка ctv.by

Первым крупным соревнованием в карьере Коллинза стали Олимпийские игры-1996 в Атланте, где ему удалось пробиться в четвертьфинал. Затем следовал чемпионат мира 1997 года в Афинах, где Ким не смог пройти даже во второй раунд соревнований.

Уже через год Ким Коллинз становится участником финального забега на 100 метров на Олимпийских играх в Сиднее, где Коллинз был знаменосцем своей страны. К финишу тогда он пришёл седьмым, а ещё стал пятым в полуфинале двухсотметровых забегов. За эти достижения правительство Сент-Китса и Невиса назвало его именем улицу, выпустило почтовые марки с его изображением. Также спортсмену был присвоен статус дипломата и выдан соответствующий паспорт, облегчающий путешествия по миру.

На чемпионате мира в 2001 году в Эдмонтоне Коллинз завоёвывает первую в истории своей страны медаль на соревнованиях – бронзу в беге на 200 метров, а на дистанции вдвое короче финиширует пятым. Через год Ким Коллинз выигрывает Игры Содружества, однако после этого в его организме обнаруживают запрещённый препарат сальбутамол. Всемирное антидопинговое агентство установило, что спортсмен болен астмой, а сальбутамол использует в качестве лекарства, о чём заранее забыл предупредить. Учёные постановили, что количество препарата, обнаруженное в допинг-пробе Коллинза, не могло серьёзно повлиять на его результаты, поэтому никаких санкций к нему применено не было.

На Олимпиаде в Афинах, Коллинз остался без медалей, финишировав на стометровке шестым. В 2008 году участие в Олимпийских играх в Пекине не принесло наград: спортсмен занял шестое место на 200 метрах.