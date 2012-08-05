Олимпиада 2012. Британский теннисист Энди Маррей завоевал золотую медаль на Олимпиаде в Лондоне

Новости Олимпиады. Британец Энди Маррей стал обладателем золотой медали на олимпийском теннисном турнире в Лондоне. В финале со счётом 6:2, 6:1, 6:4 британский теннисист одержал феерическую победу над первой ракеткой турнира швейцарцем Роджером Федерером.

Таким образом, Маррей взял реванш у Федерера за поражение в этом году в финале Уимблдона, который проводился на том же самом корте.

Энди Маррей, британский теннисист:

В теннисе титул победителя Уимблдона или любого другого соревнования из серии «Большого Шлема» – самое важное достижение в карьере. Но если говорить о спорте в целом, то олимпийское золото – это вершина всего. Я никогда не выигрывал «Большой Шлем», никогда не выигрывал олимпийское золото, но осознание того, что я уже действующий чемпион делает меня счастливым. Сегодня мне получилось в прекрасном стиле взять реванш за поражение в финале Уимблдона. Я никогда этого не забуду! Это самая большая победа в моей жизни. Это невероятно!

Федерер по-прежнему не может осуществить свою заветную мечту и выиграть «золото» Олимпиады в одиночном разряде, тогда как золотая медаль Маррея в мужской «одиночке» олимпийского турнира стала для Великобритании первой в этом разряде за 104 года.

Швейцарский теннисист Роджер Федерер заявил, что гордится серебром Олимпиады-2012 и считает второе место в финале Олимпиады успешным результатом.

Роджер Федерер, швейцарский теннисист:

Олимпиада проводится не каждый год. Всякий раз, когда я участвовал в таком турнире, извлекал что-то положительное для себя. На этих Играх я завоевал серебро в «одиночке», горжусь своей серебряной медалью. Энди провел отличный матч. Да, я вернулся на первое место в рейтинге и вот теперь завоевал серебро. Я очень доволен вторым местом на Олимпиаде. Счастлив, что мне удалось сделать шаг вперёд и выйти в финал Олимпиады. На Уимблдоне я чувствую себя как дома, но это верно уже на протяжении многих лет.

Для Роджера это восьмой в карьере выход в финал британского турнира Большого шлема, для Маррея – первый. Отметим, букмекеры считали Федерера фаворитом финального матча. Однако ещё в полуфинале Олимпиады Маррей показал, что умеет справляться с фаворитами. Будучи в роли аутсайдера он обыграл Новака Джоковича в двух сетах 7:5, 7:5. С другой стороны, Энди Маррей известен своим «проклятьем», которое заставляет его проигрывать важные финалы, к примеру, на турнирах Большого шлема.

Статистика личных встреч Энди Маррея с Роджером Федерером неоднозначна, британец победил в 8 совместных матчах, проиграв 7 раз. В то же время, встречи в финалах турниров Большого шлема всегда выигрывал Федерер. В 2008-м он обыграл Маррея на финальной стадии U.S. Open, в 2010 – в финале Australian Open, не отдав ни сета.

Накануне игры британец Энди Маррей уверял, что финальный матч олимпийского турнира в одиночном разряде против швейцарца Роджера Федерера выдастся упорным.

Энди Маррей, британский теннисист:

Обычно, когда я играл против Федерера, мы оказывались в ситуациях, в которых его опыт намного превосходил мой собственный. Федерер достиг огромных успехов в теннисе и редко пытается придумать что-то новое. Матч будет очень упорным. Мне нужно показать великолепный теннис, чтобы победить.

На церемонии награждения Маррей поблагодарил болельщиков на трибунах за поддержку. Как отменил британец, победу на Олимпийских Играх в Лондоне ему принесли родные стены.

Роджер Федерер, швейцарский теннисист:

Атмосфера, царившая на центральном корте во время финала, была патриотичной. Болельщики здорово его (Маррея) поддерживали, но в прошлом мне приходилось испытывать гораздо большее давление со стороны болельщиков. Энди просто великолепно сыграл и заслужил победу в финале.

В споре за «бронзу» испанец Хуан Мартин Дель Потро неожиданно легко, в двух партиях, одолел вторую ракетку турнира Новака Джоковича – 7:5, 6:4.

Новак Джокович, сербский теннисист:

Хуан Мартин играл лучше меня. У меня были шансы, но я ими не воспользовался – так что соперник заслужил победу. Безусловно, концовка турнира получилась несколько обескураживающей, но в целом мне понравилось. Я очень рад, что смог снова выступить за свою страну.