Медали Беларуси на Олимпиаде-2012. Пловчиха Александра Герасименя впервые в истории страны завоевала «серебро»

Новости Олимпиады. Вторая медаль в копилке белорусской сборной. Пловчиха Александра Герасименя завоевала в Лондоне «серебро». На стометровой дистанции вольным стилем она финишировала второй.

В суверенной истории белорусские пловцы до сих пор ни разу не поднимались на пьедестал Олимпийских игр. Последний успех наших мастеров голубых дорожек был в далеком 1992 году, когда в составе сборной СНГ Елена Рудковская выиграла золотую медаль на Играх в Барселоне. И вот 2 августа Александра Герасименя, признанная в 2011 году лучшей спортсменкой страны, вписала новую страницу в летопись белорусского спорта.

Александра Герасименя:

Рассчитывала ли показать более быстрые секунды, чем 53,38? Конечно. Но что поделаешь? Выложилась по максимуму. Значит, на данный момент это был мой предел. Теперь впереди еще полтинник вольным стилем. Будем готовиться. Если бы я показала время, которое планировала, то у меня была бы медаль высшей пробы. Но я рада, что побила личный рекорд и рекорд Беларуси. Есть прогресс, есть улучшение. Будем работать, сражаться дальше. Учитывая, что это первая олимпийская медаль белорусского плавания со времен обретения страной суверенитета, то я горжусь собой и рада, что именно у меня это получилось.

На старт стометровки вольным стилем Александра Герасименя выходила в статусе чемпионки мира. Седьмое время, с которым белоруска финишировала в полуфинале, определило нашу спортсменку на неудобную крайнюю дорожку.

Александра Герасименя, серебряный призер Олимпийских игр-2012:

Когда плыву по первой дорожке, как это было сейчас, ничего не вижу кроме бортика бассейна. Ориентироваться было сложно, но, знаете, уже в который раз убеждаюсь: всё, что не делается к лучшему. Судьба-злодейка подсуетила опять крайнюю дорожку.



Спортсменка отмечает, что медаль на Олимпийских Играх в Лондоне – результат плодотворной работы не только её самой, но и тренера, Елены Климовой.

Александра Герасименя, серебряный призер Олимпийских игр-2012:

Тренер Елена Климова уже поздравила, но слов при этом почти не было, в основном эмоции. Она счастлива. Более того, Елена Владимировна сказала, что очень любит серебро. На что я ей ответила: очень жаль, что не золото! Понятно, что это предпочтение тренера касается в первую очередь не медалей, а ювелирных украшений. У меня же несколько иные предпочтения - я ношу золото. Что касается драгоценных камней, то если бы медали были бриллиантовыми, то, наверное, носила бы и бриллианты.

Белорусская Золотая Рыбка (так за рыжеватый оттенок волос представители прессы называют Александру) уверена, что участникам Олимпийских игр не стоит зацикливаться на голах, очках, секундах, нужно просто выходить на страт и показывать всё, на что способен.

Александра Герасименя, серебряный призер Олимпийских игр-2012:

Если ты будешь постоянно вдалбливать себе, что приехал на самый главный турнир четырехлетия, уедешь с выдолбленным мозгом и, скорее всего, уедешь с посредственным результатом, обусловленным нервным напряжением. От участия в Олимпиаде нужно получить удовольствие!

Родители Александры, Виктор и Оксана Герасименя утверждают, что секрет успеха их дочери в невероятной трудоспособности и огромной любви к своему делу.

Виктор Герасименя, отец Александры:

Мы ни разу не пропускали соревнований, в которых участвовала дочка. Более того, всегда стараемся записывать их на видео. На прошлой Олимпиаде, которая проходила в Пекине, вставали в три часа ночи, чтобы посмотреть на Сашу. В этот раз болеем за дочку дома, всей семьёй: со старшей дочкой Катей и даже лабрадором Лорой.

Оксана Герасименя, мама Александры:

Мы, признаться честно, не хотели, чтобы дочка занималась спортом, профессионально. Просто однажды в школу пришёл тренер и пригласил Сашу с одноклассниками заниматься (они тогда учились в четвёртом классе). Так что дочка нас просто поставила в известность. Папа был категорически против, но мы не смогли долго противиться желанию Саши. Какие качества нужны для того, чтобы добиваться таких высот, как наша дочь? Огромное трудолюбие и очень большая любовь к своему делу!

Обладательница медали окажет финансовую помощь минской специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва «Старт» по плаванию. Сумма безвозмездной помощи составит 75 млн рублей.



Напомним, в рамках проекта «Олимпийский выбор» Президентский спортивный клуб предоставляет каждому чемпиону и призеру Игр в Лондоне право выбора детско-юношеской спортивной школы для оказания безвозмездной (спонсорской) помощи. Сумма зависит от результата спортсмена (национальной команды) и составляет за третье место – 50 млн рублей, за второе – 75 млн рублей, за первое – 100 млн рублей.

Справка ctv.by

Александра Герасименя долгое время ходила в восходящих звездах. Уже в 17-летнем возрасте пловчиха пыталась составлять конкуренцию лучшим спортсменкам мира. Планы спутала двухлетняя дисквалификация. Участие в Олимпийских играх Пекина не принес спортсменке желаемых результатов. В 2010-м году произошел новый, качественный прорыв «Золотой рыбки» в европейскую элиту. На первенстве Старого Света в Будапеште Герасименя взяла две медали. А через год на мировом первенстве в Шанхае Александра в 26 лет одержала победу на дистанции 100 метров вольным стилем. Пловчиха закончила БГУФК, но сама признаётся, что не хочет связывать будущее с тренерской деятельностью.

Герасименя успела проявить себя и на актёрском поприще. Пловчиха была задействована в съёмках клипа «Госцi» группы «Крамбамбуля», а также в фильме «Выше неба» режиссёра Андрея Курейчика.

Александра признаётся, что боится плавать в белорусских озерах и реках: опасается «коварных водорослей». Спортсменка любит сказки и детективы.