«Мечтаем о новых рекордах». Минск принимает чемпионат Беларуси по стрельбе из лука в помещении

В эти дни Минск принимает открытый чемпионат Беларуси по стрельбе из лука в помещении. В соревнованиях принимают участие 134 спортсмена. В числе соискателей наград вся национальная команда Беларуси, ближайший резерв и гости из России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Стрелки разыграют восемь комплектов медалей, пять в классическом луке и три в блочном. В среду, 1 марта, классики провели квалификацию, в программе четверга личные дуэли, которые пройдут по олимпийской программе. Все финальные поединки состоятся в субботу. В квалификации спортсмены показали довольно плотную стрельбу.

Николай Марусов, главный судья соревнований:

Хочется подвести итог зимнего сезона. Это уже шестой старт у взрослых спортсменов. И все хотят, в том числе личные тренеры, мы как представители федерации, мечтают о новых рекордах, тем более в такой серьезной конкуренции – к нам приехали наши гости, братья из Российской Федерации. И мы хотим показать себя во всей красе. Дальше будем готовиться на улицу, на дистанцию 70 метров. А здесь мы стреляем на 18 метров.

Екатерина Тимофеева, главный тренер национальной команды Беларуси по стрельбе из лука:

Учитывая, что это не начало, а конец сезона, немножко ребята подустали, может быть, это сказывается. Надеюсь, что в ближайшие дни, в которые пройдет дуэльная борьба, результаты будут выше. Задача – показывать высокие результаты в любом случае. Допущены мы к международным соревнованиям – не допущены, мы продолжаем тренироваться, готовиться к основным стратам, как к международным, так и совместным с Российской Федерацией и международным соревнованиям с дружественными нам странами.