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Матчи 20-го тура чемпионата Беларуси по футболу прошли в выходные

29 августа 2016 06:23
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Новости Беларуси. 20-й тур Беларусбанк-чемпионата страны по футболу стал достоянием истории. Игровая программа воскресенья состояла из трех поединков и начиналась в Слуцке, куда пожаловало минское «Динамо». Автогол Сергея Голяткина, который неудачно подставил ногу под выстрел динамовца, позволил гостям выйти вперед уже на пятой минуте. Но другой Сергей – Глебко – совсем скоро цифры на табло уравнял. Больше соперники не забивали: видимо, на продуктивность их действий повлияла аномально жаркая погода.

Интересно, что и в рамках первого круга в конце апреля эти команды закончили очную встречу с таким же результатом – 1:1. Таким образом минчане по-прежнему не одержали в чемпионате ни одной победы с тех пор, как бразды правления командой взял на себя Сергей Боровский.

Чуть позже заставил понервничать своих поклонников солигорский «Шахтер». «Горняки» только на последних минутах ушли от поражения в матче с аутсайдером – «Нафтаном». БАТЭ оказался единственным из тройки прошлогодних призеров, кто подтвердил свой фаворитский статус. Это произошло в домашней игре с «Белшиной», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

# Футбол Беларуси

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