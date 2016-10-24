Матчами в Минске, Бобруйске, Борисове и Бресте завершился 26 тур чемпионата Беларуси по футболу

Новости Беларуси. Изюминкой 26 тура «Беларусбанк – чемпионата страны по футболу» обещало стать столичное дерби – ФК «Минск» против «Динамо». Обещало, но, к сожалению, не стало. Оба клуба сейчас борются за попадание на пьедестал, так что терять очки не желал никто. Возможно, эта осторожность и отразилась на итоговом результате.

И если в первом тайме соперники пытались играть на встречных курсах и создали достаточное количество моментов у ворот друг друга, то ближе к финальному свистку зрители совсем заскучали. Итоговый протокол зафиксировал ничью – 0:0, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Виталий Трубило, игрок ФК «Минск»:

Защитникам, безусловно, плюс, что мы не пропустили, это задача минимум, которую мы выполнили. Я бы не сказал, что сегодня мы заслужили победу. «Динамо» играло достаточно хорошо, у них тоже были моменты.

Георгий Кондратьев, главный тренер ФК «Минск»:

Скамейка у нас не длинная, человеческий ресурс ограничен, ведущий защитник выбыл по карточкам, Евдокимов больной, Макаров больной играл всю игру. Так что ребята что могли, то сделали на поле.

Сергей Боровский, главный тренер ФК «Динамо-Минск»:

Большой технический брал помешал играть более качественно сегодня. Может быть, поле? Не знаю.

Остальные поединки воскресенья результативностью также не блистали, и это еще мягко сказано. Дуэли «Динамо-Брест» – «Слуцк» и БАТЭ – «Славия» повторили безголевую судьбу минской игры. И только солигорский «Шахтер» сумел отправить один мяч в сетку «Белшины», благодаря чему и увез из Бобруйска три очка.