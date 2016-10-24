БК «Цмоки-Минск» отпраздновал вторую кряду победу в Единой лиге ВТБ, обыграв дома эстонский «Калев»

Новости Беларуси. Баскетболисты столичных «Цмоков» отпраздновали вторую кряду победу в Единой лиге ВТБ. Накануне парни Игоря Грищука переиграли на родном паркете эстонский «Калев».

Долгое время матч складывался для «драконов» успешно: к середине третьей четверти они довели свое преимущество до двузначного. Однако затем дело пошло по нисходящей, и к финальной сирене перевес минчан растаял.

Победителя определял овертайм, где в первую очередь стараниями Джордже Гагича хозяева все же взяли верх – 88:81. Впрочем, сербский центровой не стал лучшим бомбардиром матча. По эффективности его превзошел Дрю Джойс. Неутомимый американец провел матч почти без замен (из 45 минут он отдыхал меньше двух) и заработал 27 очков, сообщили в программе «СТВ-Спорт».