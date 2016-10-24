Прямой эфир

БК «Цмоки-Минск» отпраздновал вторую кряду победу в Единой лиге ВТБ, обыграв дома эстонский «Калев»

24 октября 2016 06:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Баскетболисты столичных «Цмоков» отпраздновали вторую кряду победу в Единой лиге ВТБ. Накануне парни Игоря Грищука переиграли на родном паркете эстонский «Калев».

Долгое время матч складывался для «драконов» успешно: к середине третьей четверти они довели свое преимущество до двузначного. Однако затем дело пошло по нисходящей, и к финальной сирене перевес минчан растаял.

Победителя определял овертайм, где в первую очередь стараниями Джордже Гагича хозяева все же взяли верх – 88:81. Впрочем, сербский центровой не стал лучшим бомбардиром матча. По эффективности его превзошел Дрю Джойс. Неутомимый американец провел матч почти без замен (из 45 минут он отдыхал меньше двух) и заработал 27 очков, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

# Баскетбол

Другие новости рубрики

Все новости
ХК «Динамо-Минск» разгромил «Сочи» на своей площадке в рамках очередного тура чемпионата КХЛ
24 октября 2016 06:10

ХК «Динамо-Минск» разгромил «Сочи» на своей площадке в рамках очередного тура чемпионата КХЛ

Спортсмен-легенда Сергей Бубка о том, когда белорусские дети прыгнут 6,20 и зачем он убегал от солдат
23 октября 2016 18:59

Спортсмен-легенда Сергей Бубка о том, когда белорусские дети прыгнут 6,20 и зачем он убегал от солдат

Александр Лукашенко о Европеаде-2019: «Это встряхивает страну экономически, туристы едут, интересуются люди»
23 октября 2016 18:58

Александр Лукашенко о Европеаде-2019: «Это встряхивает страну экономически, туристы едут, интересуются люди»