Прямой эфир

Азаренко прошла в четвертьфинал турнира в Риме

18 сентября 2020 19:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. На очереди – четвертьфинал. Виктория Азаренко продвигается по сетке турнира категории «Премьер» в Риме, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Азаренко прошла в четвертьфинал турнира в Риме-1

В матче третьего раунда Виктория встречалась с Дарьей Касаткиной. Стартовый сет спортсменки довели до тай-брейка, во втором розыгрыше которого россиянка не добежала за мячом и подвернула ногу. Азаренко помогла сопернице покинуть корт, по ходу выразив Касаткиной свою поддержку.

Азаренко прошла в четвертьфинал турнира в Риме-4

После медицинского перерыва тренерский штаб россиянки принял решение сняться с матча. Таким образом, Виктория проследовала в четвертьфинал, где 19 сентября сыграет с Гарбинье Мугурусой, которая в 1/8 оказалась сильнее Йоханны Конты.

# Теннис # Виктория Азаренко # Дарья Касаткина # Гарбинье Мугуруса # Йоханна Конта # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Брестское «Динамо» сыграет с болгарским «Лудогорцем» в плей-офф Лиги Европы
18 сентября 2020 13:38

Брестское «Динамо» сыграет с болгарским «Лудогорцем» в плей-офф Лиги Европы

«Очень много перспективных». Сильнейшие атлеты страны соревнуются на ЧБ по тяжёлой атлетике
17 сентября 2020 15:04

«Очень много перспективных». Сильнейшие атлеты страны соревнуются на ЧБ по тяжёлой атлетике

ФИФА опубликовала новый рейтинг сборных. Команда Беларуси остаётся на 87 месте
17 сентября 2020 14:19

ФИФА опубликовала новый рейтинг сборных. Команда Беларуси остаётся на 87 месте