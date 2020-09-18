Азаренко прошла в четвертьфинал турнира в Риме

Новости Беларуси. На очереди – четвертьфинал. Виктория Азаренко продвигается по сетке турнира категории «Премьер» в Риме, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В матче третьего раунда Виктория встречалась с Дарьей Касаткиной. Стартовый сет спортсменки довели до тай-брейка, во втором розыгрыше которого россиянка не добежала за мячом и подвернула ногу. Азаренко помогла сопернице покинуть корт, по ходу выразив Касаткиной свою поддержку.