Азаренко прошла в четвертьфинал турнира в Риме

Новости Беларуси. На очереди – четвертьфинал. Виктория Азаренко продвигается по сетке турнира категории «Премьер» в Риме, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. На очереди – четвертьфинал. Виктория Азаренко продвигается по сетке турнира категории «Премьер» в Риме, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В матче третьего раунда Виктория встречалась с Дарьей Касаткиной. Стартовый сет спортсменки довели до тай-брейка, во втором розыгрыше которого россиянка не добежала за мячом и подвернула ногу. Азаренко помогла сопернице покинуть корт, по ходу выразив Касаткиной свою поддержку.
После медицинского перерыва тренерский штаб россиянки принял решение сняться с матча. Таким образом, Виктория проследовала в четвертьфинал, где 19 сентября сыграет с Гарбинье Мугурусой, которая в 1/8 оказалась сильнее Йоханны Конты.