Мария Шарапова стала самой богатой спортсменкой. Виктория Азаренко – четвёртая

Новости России. Российская теннисистка Мария Шарапова возглавила рейтинг самых богатых спортсменок мира. По данным Forbes, с июня 2012 года по июнь 2013 года Шарапова заработала $29 млн, из которых $6 млн – призовые, а $23 млн – выплаты по спонсорским контрактам, в том числе доход и от рекламы. Напомним, в прошлом году Шарапова стала самой богатой спортсменкой ХХХ летней Олимпиады в Лондоне.

Как видим, за год россиянка «набивает» призовыми около $6 млн, львиную долю составляет приход по рекламным договорам. По версии специализированного журнала «SportsPro», в 2011 году Мария Шарапова заняла 22 строчку среди 50 самых востребованных спортсменов на мировом рекламном рынке. Теннисистка является и самым дорогим «рекламоносителем» среди спортсменок мира. В сферу коммерческих интересов Марии входит более десятка направлений: электронный, ювелирный, автомобильный и спортивный бизнес. Спортсменка – лицо многих мировых брендов, а с прошлого года Шарапова наладила производство конфет и жевательной резинки в виде теннисных мячей с названием Sugarpova.

Вторую строчку рейтинга самых высокооплачиваемых звёзд спорта занимает Серена Уильямс. Её доход – $20,5 млн. Из них $8,5 млн призовых и $12 млн – от спонсорских и рекламных контрактов. К слову, недавно журналисты одного популярного американского журнала предположили, что Серена завидует Шараповой, которая имеет гораздо больше рекламных контрактов.

На третьем месте рейтинга самых богатых – китайская теннисистка Ли На. Её доход в $18,2 млн ($3,2 млн призовых и $15 млн спонсорских).



Белоруска Виктория Азаренко – на четвёртом месте. Доход Азаренко оценивается в $15,7 млн., включая $6,7 млн. призовых и $9 млн. от спонсоров и рекламы. Пятёрку замыкает американская автогонщица Даника Патрик (её доход – $15 млн.).

Стоит отметить, Шарапова и Азаренко не только самые богатые спортсменки, но и самые крикливые, на корте, разумеется. Если белоруска является рекордсменкой по продолжительности крика – 1,72 секунды, то россиянка — абсолютный лидер по громкости звучания – 101 децибел (смотрите видео).