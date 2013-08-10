В Барановичах открылся один из лучших в Европе стадион по хоккею на траве

Новости Беларуси. В Барановичах открылся новый стадион по хоккею на траве. Спортивная площадка была построена в соответствии с поручением Президента. С момента проектирования и до сдачи объекта под ключ прошло менее двух лет.

На возведение из областного бюджета было направлено более 30 млрд рублей. И сейчас новый стадион является одним из лучших в Европе. Здесь можно проводить любые соревнования международного уровня. Трибуны смогут вместить более тысячи зрителей, они защищены от дождя и солнца специальным козырьком, а игровое поле имеет специальное искусственное покрытие.

Губернатору области было предоставлено почетное право сделать первый удар по мячу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Максим Рыженков, помощник Президента по вопросам физической культуры, спорта и развития туризма:

Самое последнее – это наверняка самое лучшее, потому что вбираются опыт, новые технологии. Конечно же, этот стадион наверняка лучше всех остальных. Но насколько он станет лучше для команды местной, покажет время и результат ее выступлений как в чемпионате, так и в международных кубках.

В Барановичах хоккей на траве культивируется уже более 30 лет. За это время здесь подготовлено девять призеров и победителей молодежных чемпионатов Европы, немало мастеров спорта и членов национальной сборной. Местная команда 4 раза становилась победителем и призером национального чемпионата по хоккею на траве среди женских команд.

Первые соревнования на новом поле состоятся уже в сентябре в рамках Олимпийских дней молодежи.

Георгий Бельский, главный тренер хоккейной команды «Текстильщик»:

Сейчас, с появлением этой базы, я думаю, пройдет время, мы будем бороться за самые высокие места. Вплоть до чемпионского звания.