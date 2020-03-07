«Цмоки» третий раз подряд проиграли в Единой лиге ВТБ: «Хочется оправдать все эти ожидания»

7 марта подопечные Ростислава Вергуна принимали польский клуб «Зелена-Гура». Уже традиционно «драконы» активно начали встречу и первую четверть, пусть и минимально, выиграли – 17:16. А вот дальше, казалось, силы покинули белорусских баскетболистов, и к заключительному отрезку полякам удалось оторваться – 60:46. В конце встречи «драконы» совершили рывок, но догнать соперника и сравнять счет не смогли. Поражение – 73:80.

Андрей Стабровский, защитник команды «Цмоки-Минск»:

После проигрыша – нет, это не мое, себя хвалить или критиковать даже. Я еще не показал ничего такого, но в меня верят, и мне хочется оправдать все эти ожидания. И приятно, что все так яро за меня, за команду переживают и болеют.