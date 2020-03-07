Прямой эфир

«Цмоки» третий раз подряд проиграли в Единой лиге ВТБ: «Хочется оправдать все эти ожидания»

07 марта 2020 18:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Минские «Цмоки» потерпели третье поражение подряд в Единой лиге ВТБ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Цмоки» третий раз подряд проиграли в Единой лиге ВТБ: «Хочется оправдать все эти ожидания»-1

7 марта подопечные Ростислава Вергуна принимали польский клуб «Зелена-Гура». Уже традиционно «драконы» активно начали встречу и первую четверть, пусть и минимально, выиграли – 17:16. А вот дальше, казалось, силы покинули белорусских баскетболистов, и к заключительному отрезку полякам удалось оторваться – 60:46. В конце встречи «драконы» совершили рывок, но догнать соперника и сравнять счет не смогли. Поражение – 73:80.

«Цмоки» третий раз подряд проиграли в Единой лиге ВТБ: «Хочется оправдать все эти ожидания»-4

Андрей Стабровский, защитник команды «Цмоки-Минск»:
После проигрыша – нет, это не мое, себя хвалить или критиковать даже. Я еще не показал ничего такого, но в меня верят, и мне хочется оправдать все эти ожидания. И приятно, что все так яро за меня, за команду переживают и болеют.

«Цмоки» третий раз подряд проиграли в Единой лиге ВТБ: «Хочется оправдать все эти ожидания»-7

Следующий матч минские «Цмоки» проведут 11 марта: в рамках Кубка ФИБА белорусы примут «Баккен Беарз» из Дании.

# Баскетбол # Андрей Стабровский # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Главный тренер «Гродно-93»: выиграли у своего конкурента за места, это радует. Но «Цмоки» всё равно молодцы
07 марта 2020 18:22

Главный тренер «Гродно-93»: выиграли у своего конкурента за места, это радует. Но «Цмоки» всё равно молодцы

Кубок Дэвиса. Сборная Беларуси проиграла команде Германии
07 марта 2020 18:19

Кубок Дэвиса. Сборная Беларуси проиграла команде Германии

«Хорошее место, хорошие корты». В Минске проходит международный теннисный турнир Belarus Open
06 марта 2020 20:21

«Хорошее место, хорошие корты». В Минске проходит международный теннисный турнир Belarus Open