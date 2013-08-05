Борис Батура поздравил женскую волейбольную сборную Беларуси с выходом в финал чемпионата Европы

Новости Беларуси. В Миноблисполкоме поздравили женскую волейбольную сборную Беларуси. Девушки в напряжённой борьбе завоевали право участвовать в финальной части чемпионата Европы.

Губернатор области Борис Батура, который возглавляет Белорусскую федерацию волейбола, отметил, что господдержка женского волейбола в Беларуси даёт достойные результаты, и выход белорусской команды в финал европейского первенства – значимое событие в спортивной жизни страны.

Между тем, сейчас девушкам не до отдыха. Совсем скоро их ждёт поездка в Германию. Поэтому на повестке – ежедневные тренировки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Ольга Пальчевская, капитан женской сборной Беларуси по волейболу:

Очень приятно, что о нас не забыли и пригласили нас сюда. Надеюсь, что мы тоже сможем порадовать в дальнейшем своими победами, достижениями очередными.

Виктор Гончаров, главный тренер женской сборной Беларуси по волейболу:

Группа, которая будет, я считаю, она тяжёлая группа, но проходимая. Мы играли со сборной России, конечно, сборная России – это фаворит всего чемпионата европейского и мирового. А с командой Азербайджана мы сейчас играли, обыграли 3:2 их. С командой Хорватии – это непредсказуемая команда, в которой есть хорошие игроки, но у них свои проблемы, и мы не знаем, кто доедет на этот чемпионат Европы. Возможно, приедут все сильнейшие, возможно, приедет команда среднего класса. Но мы не занимаемся шапкозакидательством, а планомерно готовимся к этим играм.

Борис Батура, председатель Миноблисполкома, председатель Белорусской федерации волейбола:

В республике практически уже создана хорошая база для развития игровых видов спорта в целом, не только волейбола. Это и спортивные залы в закрытых помещениях, на открытом воздухе. Пляжным волейболом мы серьёзно занимаемся. Вот заканчиваем стадион в Молодечно, где ждём чемпионат Европы среди девочек. Он пройдёт в конце августа. То есть серьёзная база создана, и мы обязаны просто получать серьёзные результаты.