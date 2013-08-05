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Летом 2013 года для любителей плавания в Минске открыли два новых бассейна

05 августа 2013 20:29
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Новости Беларуси. Сеансы здоровья. Летом 2013 года для любителей плавания открыты два столичных бассейна.

Раньше оздоровиться можно было только во Дворце водного спорта. Теперь после ремонта открылся городской центр олимпийского резерва.

5 августа здесь совершили заплыв первые оздоровительные группы. Для посетителей выделили 9 сеансов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сергей Матвеенко, директор Городского центра олимпийского резерва по водным видам спорта:
Проведены серьезные работы по профилактике раздевальных отделений. Сантехника приведена в нужное рабочее состояние. Делали тоже профилактические работы в чаше бассейна. Все это стоило времени, но все привели в соответствующее рабочее состояние.

# Плавание # Сергей Матвеенко # Городской центр олимпийского резерва по водным видам спорта

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