С шестью медалями, в том числе двумя золотыми, вернулись на родину с чемпионата мира белорусские гребцы

Новости Беларуси. Белорусские гребцы 28 августа вернулись из Праги, где проходил чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ. В активе наших спортсменов сразу 6 медалей, две из которых – золотые, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Настоящий фурор на соревнованиях произвели Ольга Худенко и Артем Козырь, именно они привезли награды высшей пробы. Худенко, к слову, победила в напряженной борьбе с новозеландкой Лизой Кэрингтон.

Ольга Худенко, чемпионка мира по гребле на байдарке-одиночке на дистанции 500 метров:

Эмоции, естественно, меня переполняют до сих пор. Скорее всего, я не понимаю, что я с делала, вряд ли вообще когда-то поверю. Не думала, что это возможно. Не знаю, мои слезы – это все то, что внутри. Все эмоции, которые меня переполняли. Хотя главный тренер нашей команды Владимир Шантарович смотрит на результаты более критично. Общему выступление спортсменов он готов поставить твердую четверку. Сейчас, чтобы оставаться конкурентоспособным на мировой арене, нужно прогрессировать быстрее, а к соревнованиям относиться еще более серьезно.