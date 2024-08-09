Соболенко и Азаренко вышли в 1/8 финала турнира категории 1000 в Торонто

Арина Соболенко и Виктория Азаренко на теннисном турнире категории 1 000 в канадском Торонто вышли в 1/8 финала,, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Соболенко уверенно обыграла китаянку Юэ Юань – 6:2, 6:2. В третьем круге представительница Беларуси встретится с британкой Кэти Бултер. А Виктория Азаренко одержала победу над бельгийкой Грет Миннен, и в итоге одержала победу со счетом – 3:6, 7:5, 6:1. Следующей соперницей белорусской теннисистки станет американка Пэйтон Стернс.