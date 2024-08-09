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Соболенко и Азаренко вышли в 1/8 финала турнира категории 1000 в Торонто

09 августа 2024 13:29
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Арина Соболенко и Виктория Азаренко на теннисном турнире категории 1 000 в канадском Торонто вышли в 1/8 финала,, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Соболенко и Азаренко вышли в 1/8 финала турнира категории 1000 в Торонто-1

Соболенко уверенно обыграла китаянку Юэ Юань – 6:2, 6:2. В третьем круге представительница Беларуси встретится с британкой Кэти Бултер. А Виктория Азаренко одержала победу над бельгийкой Грет Миннен, и в итоге одержала победу со счетом – 3:6, 7:5, 6:1. Следующей соперницей белорусской теннисистки станет американка Пэйтон Стернс.

# Теннис # Виктория Азаренко # Арина Соболенко

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