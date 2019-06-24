Вера Гореликова: «Думали о том, чтобы выполнить свои задачи, показать красивую борьбу»

Новости Беларуси. Чемпионом II Европейских игр в весовой категории до 60 килограммов стала белоруска Вера Гореликова. Итак, в гостях студии СТВ – Вера Гореликова и ее тренер Евгений Телюк.
Новости Беларуси. Чемпионом II Европейских игр в весовой категории до 60 килограммов стала белоруска Вера Гореликова. Итак, в гостях студии СТВ – Вера Гореликова и ее тренер Евгений Телюк.
С какими мыслями ты выходила на финальную схватку?
Вера Гореликова, чемпионка II Европейских игр:
С мыслями о выполнении тренерских установок – технические моменты.
Для вас самой сложной была полуфинальная схватка?
Вера Гореликова:
Да, на этом турнире это была самая тяжелая схватка. Яна Костенко – очень сильный соперник, я ее очень уважаю, уважаю тренерский состав. Я счастлива, что мне удалось встретиться с ней на ковре, на соревнованиях.
Наверное, в самбо на Европейских играх нет проходных поединков, потому что восемь оппонентов в весовой категории.
Вера Гореликова:
Все соперницы сильные, и всегда нужно настраиваться, что схватка будет тяжелой. Мы не то что рассчитывали на медаль. Мы думали о том, чтобы выполнить свои задачи, показать красивую борьбу, порадовать нашу семью, детей нашего клуба, всех самбистов, жителей нашей страны.
Подробности – в видеоинформации.