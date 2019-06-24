Вера Гореликова: «Думали о том, чтобы выполнить свои задачи, показать красивую борьбу»

Новости Беларуси. Чемпионом II Европейских игр в весовой категории до 60 килограммов стала белоруска Вера Гореликова. Итак, в гостях студии СТВ – Вера Гореликова и ее тренер Евгений Телюк.

С какими мыслями ты выходила на финальную схватку?

Вера Гореликова, чемпионка II Европейских игр:

С мыслями о выполнении тренерских установок – технические моменты.

Для вас самой сложной была полуфинальная схватка?

Вера Гореликова:

Да, на этом турнире это была самая тяжелая схватка. Яна Костенко – очень сильный соперник, я ее очень уважаю, уважаю тренерский состав. Я счастлива, что мне удалось встретиться с ней на ковре, на соревнованиях.

Наверное, в самбо на Европейских играх нет проходных поединков, потому что восемь оппонентов в весовой категории.