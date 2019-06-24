Девятовский о формате ДНА в лёгкой атлетике: «Спортсменам надо адаптироваться, привыкнуть»

Вадим Девятовский, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:

Это абсолютно новый формат, это впервые в истории официальных соревнований в таком сокращенном виде легкая атлетика. Я лично получил удовольствие. Я разговаривал с людьми, которые уходили со стадиона – им было интересно, это было необычно.

Спортсменам надо адаптироваться, привыкнуть, потому что никогда они так не соревновались. Легкая атлетика консервативна, не изменялась с самых первых шагов. Всё новое всегда тяжело притирается, спортсменам исполнять. Зрителю было интересно. Это самое главное.

Татьяна Холодович о золоте на II Европейских играх: «Я официально выполнила олимпийский норматив»