Алексей Богданович рассказал, почему атлетов II Европейских игр награждают именно возле Дворца спорта

Алена Сырова, СТВ: В чем особенность этой церемонии? Мне кажется, это беспрецедентный случай, когда атлетов награждают в центре города. Какие впечатления?

Алексей Богданович, начальник управления фонда «Дирекция II Европейских игр»:

Впечатления отличные, потому что здесь атлеты максимально близко к болельщикам находятся. Еще вчера поддерживали наших атлетов, а теперь – в главной фан-зоне возле Дворца спорта. Есть возможность еще раз посмотреть на тех, кто вчера добивался высоких результатов. Конечно, приятно, что на этой сцене очень много белорусов.

Да, новый формат легкой атлетики, все мы его ждали. Новый формат Европейских игр. Это то, что действительно привлекает. Мы видим сейчас вот этот результат.

Очень много болельщиков, очень много родителей с детьми пришли поддержать тех, за кого они болели. И такое на Европейских играх, могу сказать точно, впервые. Я думаю, что в принципе эту идею можно взять на будущее, на проведение такого рода мероприятий – церемонии награждения. Уже по тому, как прошли несколько церемоний, можно сказать, что это действительно успешная акция, успешное решение.

Алена Сырова:

Скажите, только возле Дворца спорта будут награждать атлетов?