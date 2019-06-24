Алексей Богданович рассказал, почему атлетов II Европейских игр награждают именно возле Дворца спорта

Новости Беларуси. В главной фан-зоне II Европейских игр прошла церемония награждения победителей соревнований по легкой атлетике. Впервые церемониал вышел за границы спортивных арен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В главной фан-зоне II Европейских игр прошла церемония награждения победителей соревнований по легкой атлетике. Впервые церемониал вышел за границы спортивных арен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алена Сырова, СТВ:
В чем особенность этой церемонии? Мне кажется, это беспрецедентный случай, когда атлетов награждают в центре города. Какие впечатления?
Алексей Богданович, начальник управления фонда «Дирекция II Европейских игр»:
Впечатления отличные, потому что здесь атлеты максимально близко к болельщикам находятся. Еще вчера поддерживали наших атлетов, а теперь – в главной фан-зоне возле Дворца спорта. Есть возможность еще раз посмотреть на тех, кто вчера добивался высоких результатов. Конечно, приятно, что на этой сцене очень много белорусов.
Да, новый формат легкой атлетики, все мы его ждали. Новый формат Европейских игр. Это то, что действительно привлекает. Мы видим сейчас вот этот результат.
Очень много болельщиков, очень много родителей с детьми пришли поддержать тех, за кого они болели. И такое на Европейских играх, могу сказать точно, впервые. Я думаю, что в принципе эту идею можно взять на будущее, на проведение такого рода мероприятий – церемонии награждения. Уже по тому, как прошли несколько церемоний, можно сказать, что это действительно успешная акция, успешное решение.
Алена Сырова:
Скажите, только возле Дворца спорта будут награждать атлетов?
Алексей Богданович:
На самом деле, только возле Дворца спорта. Это решение было согласовано с Европейской федерацией легкой атлетики, Европейскими олимпийскими комитетами и комитетом Игр.
У меня параллель с «Пламенем мира», с той акцией, которая тоже в какой-то степени была беспрецедентной для нас. Здесь такое ноу-хау от организаторов, от нашей Белорусской федерации легкой атлетики.
Приятно, что очень много людей. Для нас важно, что на пьедестале почета есть белорусы. Каждый день у нас медали, у нас золото. Наша Эвелина Герман на пьедестале, Татьяна Холодович, Максим Недосеков. Все те, за кого, надеюсь, очень будем болеть и на Олимпийских играх в Токио. Ведь не надо забывать, что соревнования по легкой атлетике в программе Европейских игр дают определенные очки, которые могут идти в зачет для квалификации на главные Игры 4-летия. Поэтому здесь, на Европейских играх, сильнейшие спортсмены. Это еще раз подтверждает высокий статус соревнований.
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