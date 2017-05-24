«МАПИД» против «Столицы»: кто победил в полуфинальном матче чемпионата Беларуси по мини-футболу

Новости Беларуси. Настала пора полуфиналов. В чемпионате Беларуси по мини-футболу прошли первые матчи этой стадии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наверное, у любителей мини-футбола еще свежи в памяти перепетии прошлогодней дуэли этих клубов. Тогда на такой же стадии турнира домостроители взяли верх по итогам трех матчей, дважды победив в овертаймах. Нынешняя серия может получиться столь же драматичной. Во всяком случае борьбы и эмоций на площадке было в избытке.

А вот гол – всего один. Его на 24-й минуте провел игрок «МАПИДа» Перемитин. После чего в целом равный ход поединка совершенно изменился. Домостроители ушли в глухую оборону, хозяева прочно завладели преимуществом. Но остроты и какой-то изюминки атакам «Столицы» не хватало. А когда мяч все-таки долетал до ворот через частокол ног, блестяще действовал охранявший последний рубеж Митько. В остатке сухая и минимальная победа «МАПИДа» – 1:0, который может решить исход противостояния в свою пользу уже в следующей игре.

Дмитрий Поляков, вратарь МФК «Столица»:

Все решил забитый мяч.

Денис Митько, вратарь МФК «МАПИД»:

Обороняться пришлось много. От вратаря многое зависит. Справились. В первом тайме даже было посложнее при равном счете.

В стартовом матче другой полуфинальной серии «ВРЗ» одолел дома «Лидсельмаш» – 4:1. Ответные матчи пройдут в Лиде и столичном спорткомплексе МАПИД на Шаранговича в субботу, 27 мая.