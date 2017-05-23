Итоги конкурса «Спортивное право в Республике Беларусь» подвели 23 мая в штаб-квартире НОК

Новости Беларуси. В штаб-квартире Национального олимпийского комитета подвели итоги конкурса «Спортивное право в Республике Беларусь». Среди конкурсантов, которых в 2017 году было более 70, немало тех, кто представлял свои работы на суд беспристрастного жюри не в первый раз, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Лауреатов конкурса определяли в пяти номинациях.

Мария Журова, победительница конкурса «Спортивное право в Республике Беларусь»:

Моя работа связана с подачей апелляционной жалобы в Спортивный арбитражный суд, который находится в Лозанне (Швейцария). И я ее решила написать в связи с тем, что сейчас эта проблема достаточно актуальна в Республике Беларусь. Наших атлетов нужно защищать, потому что это наше достояние, наша гордость. И без этого никак.

Арбитражную комиссию традиционно возглавляет профессор, доктор юридических наук, заслуженный юрист страны Виктор Каменков. Мэтра приятно удивила как география конкурса, так и глубина изучения проблем.