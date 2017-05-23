Итоги конкурса «Спортивное право в Республике Беларусь» подвели 23 мая в штаб-квартире НОК
Новости Беларуси. В штаб-квартире Национального олимпийского комитета подвели итоги конкурса «Спортивное право в Республике Беларусь». Среди конкурсантов, которых в 2017 году было более 70, немало тех, кто представлял свои работы на суд беспристрастного жюри не в первый раз, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Лауреатов конкурса определяли в пяти номинациях.
Студентка пятого курса факультета международных отношений БГУ Мария Журова победила в категории «Лучшее прикладное исследование в сфере спортивного права».
Мария Журова, победительница конкурса «Спортивное право в Республике Беларусь»:
Моя работа связана с подачей апелляционной жалобы в Спортивный арбитражный суд, который находится в Лозанне (Швейцария). И я ее решила написать в связи с тем, что сейчас эта проблема достаточно актуальна в Республике Беларусь. Наших атлетов нужно защищать, потому что это наше достояние, наша гордость. И без этого никак.
Арбитражную комиссию традиционно возглавляет профессор, доктор юридических наук, заслуженный юрист страны Виктор Каменков. Мэтра приятно удивила как география конкурса, так и глубина изучения проблем.
Виктор Каменков, председатель жюри конкурса «Спортивное право в Республике Беларусь»:
Каждый год появляется глубина изучения проблем, которые имеются в спорте, с позиции права. В числе таких хороших идей – правовая квалификация правонарушений в спорте, связанных с допингом. Предлагается вплоть до уголовной ответственности внести в Республике Беларусь.